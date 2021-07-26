За мизерную зарплату и с ограниченным ресурсом: как в Украине восстанавливают местный сорт уникальных нежинских огурцов

За мизерную зарплату и с ограниченным ресурсом: как в Украине восстанавливают местный сорт уникальных нежинских огурцов

В банках "огурцов по-нежински" много лет консервируют импортные сорта.

Огурцы — настоящая гордость Украины, особенно, если это — нежинские огурцы. Бренд, который был известным деликатесом на одной шестой земного шара. Беда в том, что уже несколько десятилетий их фактически никто не видел. Аутентичный нежинский сорт погиб еще 36 лет назад. Но нашлись герои, которые спасли несколько зерен. И дали надежду на спасение того, что во всех странах считается золотым запасом, — говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

В банках "огурцов по-нежинский" много лет консервируют импортные сорта, потому что аутентичный сохранился в мизерных количествах. Недавно сорт "Нежинский местный огурец" вернули в государственный реестр и восстанавливают его посевы на Черниговщине.

Нежинский огурец прошит в сознании украинцев подобно токайскому вину для венгров или пармезану для итальянцев.

Гастрономические бренды в мире принято фиксировать документально. В Украине уже есть такие сертификаты в мелитопольской черешни и гуцульская брынза. В очереди и нежинский огурец. Хотя на главном рынке страны его уже давно не видели.

Нежинский огуречную зону уже давно аннексирована импортными сортами. Прошли времена, когда ежегодно местный консервный завод замучил более 12 000 тонн аутентичного хрустящего огурца ежегодно, а в хозяйствах района выращивали 50 тонн его семя. Этого хватало на территорию всего Советского Союза, а консервации хватало и для заграницы. О былой славе напоминает памятник и вот такие сувенирные бочонки в краеведческом музее. Причина трагедии — завезена с Дальнего Востока болезнь эпифитотия, ставшей смертельной для нежинского огурца.

Не исчезли огурцы по-нежински только с прилавков. Откуда потребителям знать, что в банках уже давно не хрустящие предшественники, а зайди иностранных селекционеров? Эту подмену нам продают до сих пор.

Нежинский местный: как восстанавливают уникальный сорт огурцов

Однако есть ученые, которые опекают гектар семена этих огурцов. Больше и не могут обработать с десяток сотрудников исследовательской станции "Маяк" Академии аграрных наук в селе Круты под Нежином. Именно здесь, несмотря на удаление из государственного реестра знаменитого сорта "Нежинский местный" сумели спасти оригинальный семенной материал. Формально даже против закона, потому сеять без реестра нельзя. Но здесь упорно пересеивали из года в год настоящий нежинский огурец.

Спасителями сорта и бренда украинского "нежинский огурец" — ученые селекционной станции "Маяк" в Крутах. Они ежедневно едут в поля и минимальной зарплаты спасают для Украины полсотни уникальных растений. Долгих семь лет они боролись за восстановление местного сорта.

Но пока 14 сотрудников исследовательской станции Национальной академии аграрных наук Украины страдают в нищете. Им стыдно показывать полуразрушенные лаборатории и допотопные приборы. Настроение энтузиастам добавляет лишь то, что: на нежинский огурец году обратил внимание бизнес.

Уже осенью лимитированная партия тех же нежинских огурцов появится на прилавках известного ритейла. Два гектара завод заказал под аутентичный нежинский сорт. И надеется покупатели почувствуют разницу с теми, что завезенные из Китая.

А организаторы гастротуров мечтают возить в Нежин на огурцы туристов.

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