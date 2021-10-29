За нарушение дисциплины - на учет полиции: в Коломые родители возмущены воспитательными методами в школе

В учебном заведении возмущение родителей отрицают.

Если не будешь слушать учителей или просто посмотришь на уроке в телефон, поставят на учет в полицию. Мама ученика из Коломыи на Прикарпатье написала пост в родительскую группу о том, как директор их школы наказывает учеников за нарушение дисциплины.

Вправе ли школа проводить такие воспитательные мероприятия с участием полиции за малейшее нарушение? Сніданку з с 1+1 удалось пообщаться с возмущенными родителями, а также узнать позицию школы.

Мама ученика пятого класса Ирина узнала о том, что ее сын как нарушитель будет общаться с полицией случайно. "Деляя домашнее задание дома с ребенком, дойдя до списка до польского языка, мне он говорит: "Польский язык делать не буду. Меня завтра на уроке польского языка не будет, потому что меня будут вести в полицию", – вспоминает женщина.

Мальчик расплакался и начал рассказывать маме, что он попал в список нарушителей, потому что на уроке физкультуры взял в руки телефон. "Детям угрожают, что их поставят на учет в полицию, что на учет поставят их родителей. Полиция будет приходить к ним домой проверять, что они там делают. Полиция будет приходить в школу", – говорит Ирина.

По словам мам, тех учеников, которые за нарушение дисциплины попали в список, отправляют на исправительные лекции с полицией. Родителей об этом не предупреждали: "Ни одна мама из класса не знала, ни один папа... что настолько можно запугать этих детей. Настолько унизить, что они будут бояться сказать маме об этом".

В свою очередь директор Коломыйского лицея №6 Лидия Семенюк слова мамы отрицает. Как будто на лекции в полицию ученики идут по своей воле, родители детей предупреждены, а воспитательные беседы не срывают учебный процесс, ведь проводятся после уроков.

Впрочем, адвокат Антон Бондаренко отмечает: даже формирование такого списка нарушителей — это уже нарушение закона об охране детства и имеет признаки буллинга. "Это такая традиция еще с советских времен, которая направлена на то, чтобы детей запугать, унизить и каким-то образом их удержать от нарушений дисциплины", — убежден он.

Если же такие мероприятия проводят еще и вместо урока — это прямое нарушение права на образование: "Привлечение детей к мероприятию и работам, не предусмотренным образовательной программой, запрещается".

Между тем психолог Ольга Величко предостерегает: подобные методы воспитания разделяют учеников в классе и травмируют ребенка, нарушившего поведение. "Дети, которые имеют общение с полицией, так или иначе к ним меняется отношение подростков. Дети начинают от них отвращаться. Кроме того, такие дети могут стать изгоями", — объясняет специалист.

Родители имеют право подать жалобу сначала директору школы, а если нет реакции, то писать заявление в управление образования. Подобные действия со стороны администрации школы являются основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности. Если вину докажут, то составят административный протокол и составят штраф от 850 грн до 3,4 тыс. грн.

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