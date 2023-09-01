За неделю погибли семь украинских пилотов: новые подробности авиакатастроф на Житомирщине и Донетчине

Конец лета выдался черным для наших авиаторов – 25 августа, во время выполнения боевого задания в небе близ Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли 3 пилота Воздушных Сил ВСУ. А 29 августа, на Бахмутском направлении в Донецкой области произошла авиакатастрофа с двумя вертолетами МI-8 военной авиации. Погибли шесть военных из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

Сайт ТСН.ua выяснял, почему за последнюю неделю так много трагедий в небе.

Пока никто из экспертов не может с полной увереностью сказать, в чем причина авиакатастроф. Что касается падения вертолетов, то они, скорее всего, работали в паре и летели на очень низких высотах, чтобы не стать целью для вражеских радаров и ракет. Также, теоретически, вертолеты могли пострадать из-за препятствий – деревьев, электрических проводов или тумана.

Избегали поражения от вражеского самолета

Трагедия с вертолетами произошла на Бахмутском направлении, где армейская авиация выполняет боевые задания непосредственно на передней линии.

"Два вертолета выполняли боевое задание на линии столкновения. На них вылетел российский истребитель Су-35. Для того чтобы избежать поражения пилоты начали маневрировать — произошла авиакатастрофа. Что было причиной — летательные аппараты столкнулись в воздухе, или за что-то зацепились, пока неясно. Все обстоятельства изучаются комиссией, которая расследует авиакатастрофу", — рассказал сайту ТСН.ua Евгений Ракита, спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

Он добавляет, что на борту двух вертолетов было шесть военных.

"Погибли два экипажа – это шестеро человек. В каждом вертолете было по два пилота и бортовой техник. Погибли четыре пилота и два борттехника. Члены экипажей были родом из разных уголков Украины, а один пилот из Полтавщины. Завтра (1 сентября) в Полтаве состоится прощание с погибшими", — добавляет Евгений Ракита.

Место, где упали вертолеты на Донетчине/фото ДБР

Могла ли быть диверсия?

В Государственном бюро расследований говорят, что по факту авиакатастрофы с вертолетами начали расследование.

"Особое внимание будет уделено изучению технического состояния вертолетов и соблюдению правил подготовки к полетам. Также будет изучаться версия диверсии или поражения вертолетов врагом. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику бортовых самописцев. В рамках расследования уже назначен ряд экспертиз, проведены неотложные следственные действия", - сообщают в пресс-службе ГБР.

Выполняли боевое задание

Что касается авиакатастрофы на Житомирщине, в результате которой погиб легендарный пилот с позывным "Джус" — Андрей Пильщиков и еще два пилота, то в ГБР отмечают, что проводят тщательную проверку для установления причин трагедии.

"В частности, особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдение правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков"", — отмечают в пресс-службе ГБР.

Последствия авиакатастрофы в Житомирской области/фото ДБР

Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил ВСУ отмечает, что небо ошибок не прощает.

"Нужно разбираться, что именно произошло. Это техническая неисправность, организационная ошибка или другая ошибка. Надо дождаться официальной версии от ГБР. Причины могут быть разные. Должны быть расшифрованы бортовые самописцы. Кроме того, есть объективный контроль, который ведется на аэродроме — записываются все переговоры.Это все будет изучаться. Все материалы Воздушные силы предоставили следователям ГБР, чтобы они качественно и быстро выяснили, что именно произошло в воздухе. Пилоты выполняли задание, которое им поставило руководство бригады — это было выполнение боевой задачи и, к сожалению, боевые потери. Мы это сразу подчеркнули, чтобы не было передергиваний, что это учебный полет или учебный самолет", — рассказал сайту ТСН.ua Юрий Игнат.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал об авиакатастрофе в Житомирской области: опубликовали имена и фото трех погибших пилотов.

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