За несколько месяцев свыше четырех тысяч заявок сдаться в плен украинцам: россияне тайком узнают детали

В России готовятся к очередной волне мобилизации, об этом все чаще говорит наша разведка. Мол, там количество желающих добровольно идти на фронт существенно уменьшилось, а значит, будет еще больше таких, которые будут искать возможности сохранить собственную жизнь — просто согласившись в плен, говорится в ТСН.

Уже не раз бойцы рассказывали, как россияне идут за дронами украинцев, чтобы сдаться в плен. Наши военные объясняют – так безопаснее всем. "Они там себе по шагу – вправо, влево, прямо – выходят к нашим работникам, которые их уже берут в плен. Вторые варианты – когда непосредственно контакт проходит и наши специалисты уже ведут”, — рассказывает спикер проекта “Хочу жить” Виталий Матвиенко.

Оксана – имя не настоящее – именно она первой контактирует с теми, кто на этой войне «заблудился», кого заставили или у кого вроде бы не было выбора. Она объясняет, когда они звонят по телефону, это срабатывает естественный инстинкт – выжить. "Это такая растерянность, это страх, вместе с тем и любопытство. Они не хотят идти на фронт, убивать и не хотят быть убитыми", — говорит она.

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Добровольная сдача в плен для них – едва ли не единственный шанс сохранить жизнь, когда украинское войско непрестанно насыпает по враждебным позициям. Уже в плену они как один поют, что их обманули.

За день Оксане звонит несколько десятков российских военных. Спрашивают, действительно ли существует такая программа, как она работает и самое главное, что волнует оккупанта — узнает ли кто-нибудь из его знакомых, что он сдался в плен добровольно. "Большинство звонков случается в вечернее время, иногда даже в ночное, когда у российских военных, или просто граждан РФ, есть возможность позвонить по телефону, быть наедине, чтобы их никто не слышал и задать все вопросы", — рассказывает Оксана.

Только за несколько месяцев работы программы — 4,5 тысячи заявок, и это не только солдаты, есть и офицеры. В отличие от наших ребят, которым в плену не поздоровится, для этих – условия кое-где лучше, чем дома. “Когда попадают в плен, они в абсолютно комфортных условиях, согласно всем Женевским конвенциям, Украина их придерживается. У них есть право выбора – они могут остаться здесь, попросить убежища в Украине”, — рассказывает Виталий Матвиенко.

Хотя по возвращении в Россию вероятность во второй раз оказаться на фронте очень высока, большинство из них все равно хочет домой. Впрочем, эта программа для того и существует, чтобы иметь возможность обменять наших военнослужащих.

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