Кабан / © pixabay.com

Реклама

В Киеве прохожие заметили огромного дикого кабана, который забрел в популярный киевский парк Наталка на столичной Оболони. Большое животное деловито шагало по газонам и с интересом обнюхивало кусты возле детской площадки.

Люди пишут, что им было жутко от встречи с диким животным, а она, судя по видео, произошла в темное время суток.

В Киевском зоопарке говорят, что дикие кабаны очень опасные животные. А то, что кабан гулял по парку Наталка объясняют тем, что эти хищники очень хорошо умеют плавать — «форсируют» Днепр.

Реклама

Фото: телеграм-канал «Хрещатик.News» / © из соцсетей

«Для дикого кабана река Десна или Днепр — не помеха. Он может запросто преодолеть такое расстояние. Кабан вышел из воды и пошел своей тропой в поисках пищи. Для людей главное не пытаться к ним близко подходить, а тем более кормить, они сами найдут то, что им нужно. Людям нужно быть максимально осторожным во время таких „встреч“, потому что если где-то рядом есть маленькие кабанчики, то самка или самец будут максимально агрессивными, защищая свое потомство», — пояснил ТСН.ua Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Он добавляет, что сам факт, что кабан пришел в парк Наталка поужинать — это вполне нормально.

«Дикие кабаны — очень умные животные. Они постоянно ищут пищу и место для укрытия, где им будет максимально комфортно. Кабана, что на видео, можно назвать „разведчиком“, потому что если появился один, то впоследствии, за ним придет целая ватага. Понятно, что в условиях города непривычно видеть дикого кабана. Но такова их природа поведения. Просто людям надо быть очень осторожными во время таких встреч», — объясняет директор зоопарка.

Он добавляет, что кабаны заходят в те районы города, где нет диких собак. Вероятно, что на Оболони, в парке Наталка, такие отсутствуют. Хотя соглашается, что дикие животные могут нанести вред парку, например, обнести клумбы с цветами или растениями.