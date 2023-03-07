За одну ходку подвозил два ящика БК: на передовой бойцам помогал ослик "Хаймарс"

История об осле, подвозившем на позиции украинских бойцов боеприпасы. За бесстрашие и свою работу ослу даже дали боевой позывной "Хаймарс". Однако, впоследствии парнокопытного собрата из передовой эвакуировали, говорится в ТСН.

Он жил в Донецкой области и в ряды ВСУ стал, когда познакомился с бойцами Киевской терробороны. Задачей "Хаймарса" было доставлять боеприпасы, в одну сторону пять километров пешком, и за одну ходку подвозил сразу два ящика БК.

Сейчас военные на ротации и со смехом вспоминают, как к ним присоединился новый боец. Это было лето, они держали позиции неподалеку от тогда еще оккупированного Святогорска. Из села на линии фронта почти все выехали, осталось три семьи, тогда местная жительница рассказала, что по-соседству остался ишак. “Животное было такое довольно утомленное, потому что было ему там жарко, а его не кормили, не поели, все уехали. У нас есть собрат – ветеринар. До войны он был ветеринаром в нашем киевском цирке», – вспоминают бойцы.

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Поэтому, позвонив ветеринару, тот через видеосвязь осмотрел пациента и проконсультировал, что ему можно есть в таком состоянии, а что нет. Утром доложили на совещании, что в подразделение просится новый боец. Командование сказало. Поставить на довольствие. Подготовить к выполнению боевых задач”, – вспоминают бойцы.

Вблизи села Пришиб наши военные стояли по одну сторону реки, а с другой – русские оккупанты. К позиции, которая в нескольких сотнях метров от врага, машиной не подъехать, потому что дорога простреливалась. Только пешком, а это пять километров тропинками, так что ишак стал помогать и подвозить нашим воинам боеприпасы, воду и продукты. «Смастерили по эскизам нашего ветеринара, ты же не можешь повесить сколько захочешь. Он может сказать нет. Первая ходка два ящика БК”, — вспоминают воины.

Как боевому собрату, ослу дали боевой позывной "Хаймарс". “Это как раз совпало, когда первые “Хаймерсы” пришли в Украину. Мы все тогда ждали-ждали. И здесь в подразделении пополнения, все "Хаймерс", — вспоминают, как дали животному позывной.

За день Хаймерс делал по две ходки на позицию. Сначала дорогу в одну сторону преодолевал оперативно, а потом все медленнее и медленнее, потому что слава о боевом осле разошлась позициями и каждый боец хотел чем-нибудь угостить скотину. “Но это животное такое, что он сам себя демаскирует. Мы же его оставляли и он объедал всю зелень, которая у него была. И еще разведка сказала, что по ту сторону реки уже и кадыровцы есть, а вы знаете, как они к ослам... Решили эвакуировать”, – смеются бойцы.

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Чтобы эвакуировать Хаймерса, военные развернули целую спецоперацию. Вышли на зоозащитников, те готовы забрать осла, но из Краматорска. Так что бойцы решили бусиком доставить осла туда, но Хаймерс покидать позицию упорно не хотел: вкусности, которыми дурили, съедал, но в бусика не шел.

В конце концов осел из Донбасса оказался в Одессе. ТСН показала его по телевизору. Сюжет увидели побратимы и очень обрадовались, что с ослом все очень хорошо. Командование даже отпустило одного военного навестить животное. Осел из Донбасса сейчас проживает неподалеку от моря, имеет индивидуальные апартаменты. Из-за того, что наотрез отказался заходить в дверь, для него в стене выдолбили дыру.

Хаймерс, помогавший украинским военным уничтожать врага и подвозивший на передовую боеприпасы, в тылу у моря отрастил себе гривку. По плану у него педикюр и уже выстраиваются в очередь невесты.

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