За отсрочкой под ЦПАУ: почему в Киеве образовались огромные очереди и при чем здесь ТЦК

В столичной мэрии говорят, что вопрос вне их компетенции.

В Киеве наблюдаются огромные очереди возле ЦПАУ Деснянского района. Как сообщают в Сети, мужчины пытаются продлить отсрочку от мобилизации на которую имеют право, а именно – многодетные родители, педагоги, студенты, люди с инвалидностью, работники разных предприятий.

Люди жалуются на отсутствие электронной очереди при приеме документов, а работники, занимающиеся продлением отсрочок, физически не могут принять всех желающих.

Посетители говорят, что дежурят под офисом уже несколько дней подряд, приезжают утром и остаются до позднего вечера, а некоторые, чтобы быть первыми, занимают очередь с ночи дежуря в автомобилях.

Что говорят в КГГА

ТСН.ua поинтересовался в КГГА, почему возникли такие очереди.

"Относительно очереди в ЦПАУ в Деснянском районе Киева сообщаем, что вопрос находится вне компетенции Киевской городской государственной администрации, поскольку очередь стоит к представителям ТЦК, которые физически размещены в помещении ЦПАУ", — ответили ТСН.ua в КГГА на наш запрос.

Из собственных источников стало известно, что в помещении ЦПАУ работают представители ТЦК, которых там разместили. А работники центра предоставления административных услуг не имеют никакого отношения к оформлению или продлению отсрочок.

Почему люди не получают услугу в режиме электронной очереди, а вынуждены формировать бумажные списки, нам не смогли объяснить, добавляя, что это вопрос к сотрудникам ТЦК.

Вдобавок "заминировали"

Интересно, что во вторник (12 ноября) поступило сообщение о "минировании" ЦПАУ в Деснянском районе. Соответственно, его работа была приостановлена на время проведения проверки, а люди были вынуждены покинуть помещение.

В полиции Киева подтверждают информацию о минировании. Пока неизвестно, кто сообщил о ложном вызове и с какой целью.

"Сообщение о минировании помещения ЦПАУ Деснянского района поступало в полицию. Специалисты проверили помещение, опасных предметов не обнаружено", – рассказали ТСН.ua в полиции Киева.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в ТЦК Киева майор выстрелил себе в голову на рабочем месте.

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