За первый месяц работы рынка земли в Украине заключено более 2,5 тысячи сделок: где продали больше всего

За первый месяц работы рынка земли в Украине заключено более 2,5 тысячи сделок: где продали больше всего

Средняя стоимость гектара земли составляет около пятидесяти тысяч гривен.

Более двух с половиной тысяч сделок купли-продажи. Такие результаты первого месяца работы рынка земли в Украине.

Об этом отчитывались в Минагрополитики, говорится в "Сніданку з 1+1" 30 июля.

По данным ведомства еще более четыре тысячи сделок ждут своей очереди. Больше всего с момента открытия рынка сельхозземель продали в Полтавской, Харьковской и Кировоградской областях. Меньше всего — в Черновицкой, Львовской и Луганской.

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Также в Минагрополитики посчитали, что средняя стоимость гектара земли составляет около пятидесяти тысяч гривен. И на этом уровне она продержится до конца года.

Напомним:

С 1 июля в Украине прекратил действие мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал с 2002 года, и открылся рынок земли . Отныне украинцы могут свободно покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

. Отныне украинцы могут свободно покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения. В течение последних двух лет Верховная Рада приняла ряд законов, которые установили новые правила и ограничения для всех его участников — владельцев и арендаторов земли, потенциальных покупателей, предприятий аграрного сектора. Объяснение, как купить и как продать землю сельскохозяйственного назначения, читайте в нашем материале.

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