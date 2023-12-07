"За почти два года войны я такого еще не видел": житель Черниговщины об обстрелах Россией приграничья

Вчера, 6 декабря, россияне атаковали дроном гражданское авто на Черниговщине. Как оказалось, это далеко не первая такая атака по гражданскому автомобилю в пограничных районах Черниговщины за последнее время. Враг все чаще выбирает такую тактику террора, атакуя гражданский транспорт черниговчан.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал староста черниговского села Гремьяч Андрей Ирха, чей автомобиль вчера был уничтожен российским беспилотником.

"Мы приехали выяснить, где произошло повреждение электролинии. Стал слышен звук дрона, который летел в направлении села, резко опустился и меньше, чем через 30 секунд раздался взрыв. Мы подбежали и увидели, что горит автомобиль. Все это произошло где-то за 800 метров от границы. До этого тоже были случаи, когда россияне атаковали автомобили. Сколько было случаев – не помню. По селу и по окрестностям россияне регулярно запускают дроны", — рассказал нам Андрей Ирха.

Авто, которое было атаковано российским дроном вчера, 6 декабря. Фото: глава Черниговской ОВА В.Чаус.

В свою очередь, жители приграничного села Семеновка на Черниговщине в комментарии для ТСН.ua

рассказали, что обстрелы их населенного пункта не только продолжаются, но иногда становятся более интенсивными.

"Где-то две недели назад за 15 минут я насчитал 11 прилетов вражеских снарядов по разным нашим локациям. Не буду говорить, куда именно попали, но скажу, что были пожары. Такого за почти два года войны я у нас не видел и не слышал. Незадолго до этого тоже был прилет. Так совпало, что перед этим местные власти выложили в соцсети пост о покупке нового трактора и "бусика", после чего наши жители сообщили чиновнику, который это сделал, что если такие сообщения в соцсетях продолжатся., то жители прикуют автора на цепь на том участке, о котором он напишет".

На вопрос о том, стали ли обстрелы чаще, наш собеседник говорит так: "Неделю может быть тихо, а потом обстреливают целый день. Но некоторые села вдоль границы теперь совсем пусты. Кроме того, время от времени появляется информация о вражеских ДРГ, которые охотятся на наших военных и пограничников".

По официальным данным украинских пограничников, за последние сутки российские войска нанесли 2 авиационных и 19 минометных ударов по приграничью Черниговской области.

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