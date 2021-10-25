За поддельные COVID-документы будут наказывать и тех, кто их изготовил и тех, кто купил

За поддельные COVID-документы будут наказывать и тех, кто их изготовил и тех, кто купил

Проблему поддельных документов в Украине активно отслеживают в мире.

Дела по поддельных «ковид»-сертификат отныне на личном контроле Офиса генпрокурора. Наказывать обещают и тех, кто ими торгует, и тех, кто покупает фальшивые документы. А тем временем мировое сообщество помогает Украине с оборудованием и вакциной. В частности, сегодня в Киеве презентовали новое холодовое оборудование.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

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В Украину поступила первая партия нового холодового оборудования и это лишь часть от большой поставки. Теперь каждый может проверить, при правильной температуры сохраняется вакцина.

Такое оборудование особенно важно для тех пунктов вакцинации, которые расположены не в медучреждениях. Постепенно этим новым планируют заменить все старое. За это взялось Министерство здравоохранения совместно с ЮНИСЕФ и при поддержке правительства Соединенных Штатов. Для этого там выделили почти 3 миллиона долларов. «Это оборудование переквалифицировано ВОЗ. Оно лучше сохраняет температуру внутри», — рассказывают в центре.

Спрос на вакцинацию в Украине растет с тех пор как области одна за другой начали "краснеть". Только за прошлую неделю медики прививали почти полтора миллиона человек. И пока одни бесплатно вакцинируются, другие сертификаты о вакцинации покупают. Так, подозрения в подделке документов уже объявили более сотни людей. А 88 обвинительных актов направили в суд. Среди фигурантов этих дел — медики, работники лабораторий, турфирм и аптек. Преодолеть это государство хочет усилением уголовной ответственности и переводом всех документов в электронный формат.

«Мы сейчас стараемся максимально оцифровать все документы, которые используются для подтверждения« ковид»-безпечности. Это и цифровые «ковид» -сертификаты, которые сейчас в «Дії», и также те сертификаты, которые сейчас выдаются, или будут выдаваться в других случаях», — уверяют в правительстве.

Но мошенники пошли дальше фальсификации документов, но теперь они подделали "Дію". За 120 гривен предлагают доступ ко всем электронным документам с возможностью редактирования. Среди них и зеленый «ковид» -сертификат. На это министр цифровой трансформации Михаил Федоров отреагировал с юмором. Предлагает тем, кто это организовал, протестировать на себе новый электронный документ — паспорт осужденного.

Проблему поддельных документов в Украине активно отслеживают в мире. Слова "Украина", "фейк" и "сертификат" все чаще появляются рядом друг с другом в заголовках иностранных СМИ.

Но в правительстве говорят, Украины крайней мере откровенно об этом говорит и пытается проблему решить.

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