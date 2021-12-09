За поддельные сертификаты о вакцинации – тюрьма: в Кривом Роге осудили "предпринимателя"

Мужчина штамповал фальшивки прямо у себя в гараже.
В Днепропетровской области оглашен приговор жителю Кривого Рога. Он проведет 25 месяцев за решеткой за подделку сертификатов о вакцинации.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 9 декабря.
42-летний мужчина был задержан в ноябре во время передачи клиенту фальшивых справок. Как оказалось, ранее судимый приобрел у приятеля самодельные печати врача и медучреждения, а также бланки.
Сертификаты о вакцинации штамповал прямо у себя в гараже. Клиентов искал в Интернете. За фальшивку брал тысячу двести гривен.
Районный суд Кривого Рога признал мужчину виновным в подделке документов. Два года и один месяц он проведет за решеткой.
Напомним, около полутора тысяч человек с фейковыми COVID-сертификатами пришли за настоящей вакциной в Закарпатье.
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