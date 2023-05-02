За последние сутки в Херсонской области было более 70 обстрелов из тяжелой артиллерии: последствия прилетов

Один погибший и четверо раненых — российские войска активнее обстреливают Херсон и близлежащие села. 28-летний мужчина получил смертельные ранения в близлежащем к Днепру гигантском. Травмированы из Кизомыса под наблюдением медиков. Утром количество пострадавших увеличилось до семи. В самом Херсоне составляют списки на возможную эвакуацию людей в случае увеличения интенсивности обстрелов и обустраивают укрытие, чтобы люди имели, где прятаться от обстрелов, говорится в ТСН.

Избитые школы, училище и многоэтажки — только за последние сутки в Херсонской области было более семи десятков обстрелов из тяжелой артиллерии, танков "Градов" и авиации. По самому Херсону русские войска бьют прицельно и не жалеют боеприпасов.

Выгоревший до отказа магазин и выбитые стекла в окружающих многоэтажках — это последствия ночного минометного обстрела оккупантов. Мария этой ночью слышала с десяток взрывов по городу. Один из снарядов попал в квартиру. После ночных атак люди перекрывают окна фанерой и убирают стекло в собственных домах.

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Супруги Павлишиных российские обстрелы застали у разбитого дома в Антоновке. Туда они приезжают, чтобы покормить своих и соседских собак и кошек. В прибрежном поселке на 56 хат никого не осталось. “Сегодня из минометов избивали с 9 утра. Хотела в огороде траву порвать и бегом бежать. Недавно гуманитарку брали, они прятались под орехом, потому что дроны летали, а потом и сбросили”, — рассказывает супруги.

Несколько местных получили осколочные ранения. 16-летний сын супругов тоже сейчас на лечении в Тернополе после одного из обстрелов их дома оккупантами. Но главное, говорят местные, что россиян украинские военные выгнали из города.

Мимо одного из воронок от минометного обстрела проходят молодые супруги с маленьким Богданом. Ему год и два месяца. Район, где проживает семья, на днях россияне плотно накрыли тяжелой артиллерией. Семья вывозила маленького сына из Херсона, потом вернулись.

Александр надеется, что второй раз эвакуироваться из города не придется, но Херсонская военная администрация на днях, которая помогла вывезти всех детей из Кизомыса, уже составляет списки на эвакуацию людей из Херсона на случай увеличения обстрелов.

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