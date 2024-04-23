За рубежом назревает паника: украинские консульства уже не оказывают услуги мужчинам призывного возраста

Без прав и паспорта. Консульства за границей прекращают предоставление услуг украинским мужчинам призывного возраста, а в Украине Кабмин разрабатывает новые ограничения для уклоняющихся.

Как власти будут "тимулировать" украинцев идти на фронт и справятся ли ТЦК с наплывом военнообязанных мужчин? Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Штурм консульств и ГП "Документ"

Буквально несколько дней назад украинские мужчины за границей штурмовали консульства и отделения ГП "Документ", чтобы возобновить паспорт перед вступлением в силу нового закона о мобилизации. В то же время живая очередь была упразднена и попасть на прием можно было только по записи онлайн. Однако и это было почти нереально. Онлайн-запись разлеталась в считанные минуты как горячие пирожки.

Ограничения для мужчин за границей

Украинские власти решили исправить ситуацию и выдали соответствующее распоряжение. С 23 апреля все консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам призывного возраста. Это значит, что с сегодняшнего дня мужчины призывного возраста смогут лишь оформлять документы для возвращения в Украину. Об этом пишет "Зеркало недели" (ZN.UA) со ссылкой на письмо за подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги, которое редакция располагает.

Все консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам призывного возраста. Фото: zn.ua

Судя по документу, МИД приказал руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия для граждан Украины призывного возраста. В документе указано, что предоставление услуг прекращают с учетом пунктов 6 и 16 части первой статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины.

"В целях недопущения избегания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса военного учета территориальными центрами комплектования и социальной поддержки и наличия военно-учетных документов поручаю от 23.04.2024 временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60, — пишет "Зеркало недели".

Напомним, о чем говорится в пунктах 6 и 16 Закона Украины "О правовом режиме военного положения":

устанавливать в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств;

запрещать гражданам, состоящим на военном или специальном учете в Министерстве обороны Украины, Службе безопасности Украины или Службе внешней разведки Украины, изменять место жительства (место пребывания) без разрешения военного комиссара или руководителя соответствующего органа Службы безопасности Украины или Службы внешней разведки Украины; ограничивать прохождение альтернативной (невоенной) службы.

Запрет будет действовать до получения разъяснений положений закона об усилении мобилизации, который был обнародован 17 апреля и вступит в силу в мае. ТСН.ua запустил опрос : приведет ли прекращение предоставления консульских услуг мужчинам к тому, что украинцы не будут возвращаться в Украину и будут стремиться получить гражданство другой страны?

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По состоянию на вечер 23 апреля подавляющее большинство опрошенных считают, что прекращение предоставления консульских услуг приведет к тому, что украинцы не захотят возвращаться в Украину и будут пытаться получить гражданство другого государства. Были и те, кто ответил, что украинцы будут иметь желание вернуться в Украину, однако этот процент чрезвычайно мал.

Примечательно, что украинское консульство в Польше уже приостановило консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста. Об этом сообщает "Общественное новости":

Сейчас приостановлен прием граждан призывного возраста. Сейчас мы ждем указания Министерства иностранных дел. То есть мужчины от 18 до 60 лет. Сейчас просто временно приостановлен их прием. Сейчас разрабатываются механизмы, которые будут соответственно действовать до закона о мобилизации. Пока ждем”.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию о том, что военнообязанным мужчинам заграницей приостановят предоставление консульских услуг:

“Защита прав и интересов граждан Украины за границей всегда была и остается приоритетом МИД. В то же время в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения.

Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не обходит, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Да не работает. У нас в стране – война.

Кроме того, обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации. Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, так это не работает.

Нахождение за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению действительного отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно.

Вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг в рамках законодательства для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях с приближением к вступлению в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" и после вступления его в силу”.

Новые ограничения для уклоняющихся

Похожая история ждет мужчин и в Украине. Власть будет "стимулировать" мужчин идти на фронт, путем введения новых наказаний за уклонение от мобилизации. Кроме ограничения прав на управление транспортными средствами, для военнообязанных могут ввести ограничения на предоставление административных услуг. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюска в эфире телемарафона "Единые новости": "Сейчас разные министерства нарабатывают изменения в постановление Кабмина, которые установят предпосылкой получения отдельных админуслуг предоставления военно-учетного документа".

По его словам, государство будет делать так, чтобы те, кто стремится защищать страну, не находился в худшем положении, чем те, кто этого не хочет делать: “Мы уже давно готовим ТЦК и вообще ВСУ, чтобы они могли справиться с потоком людей. В частности, премьер-министр давал поручение Минобороны организовать работу ТЦК 24/7. У меня сомнений в том, что работа будет обеспечена должным образом, нет”.

Справятся ли ТЦК?

Вопрос только в том, справятся ли ТЦК? В Украине сейчас работают 178 ТЦК, которые должны обслужить около 8 млн мужчин. Такие данные обнародовало издание texty.org.ua. Большинство ТЦК имеют всего 8 приемных часов в неделю. Исходя из данных, журналисты texty.org.ua смоделировали вероятные сценарии развития событий. В случае, если оставить все как есть, а согласно действующему графику большинство ТЦК принимают граждан всего 8 часов в неделю (дважды в неделю с 9:00 до 13:00), тогда ТЦК придется обновлять данные около семи сотен мужчин – только за один час.

В случае работы по 8 часов в день без выходных – это 139 мужчин в час. Если ТЦК будут обслуживать граждан по 8 часов в день без выходных в течение 60 дней. В таком случае они должны ставить на учет 93 мужчины в час. Выходит, что Территориальные центры комплектования, вероятно, не успеют обновить данные всех военнообязанных мужчин за 60 дней.

Основные положения мобилизационного закона

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал 16 апреля закон об усилении мобилизации. Документ 17 апреля опубликовали в парламентском вестнике "Голос Украины". Это означает, что он вступит в силу через месяц — 18 мая. Вот еще некоторые из ключевых изменений, которые вносит новый закон:

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: БЕЗ ПРАВ И ПАСПОРТОВ! Консульства Украины уже не предоставляют услуги мужчинам призывного возраста!

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