За шаг от блэкаута: эксперт назвал две фатальные ошибки, которые оставили города Украины без защиты

Недостроенные укрытия сделали трансформаторы беззащитными перед российскими дронами

Россия осуществила ряд целенаправленных воздушных атак на объекты энергетики и газовой инфраструктуры в нескольких регионах Украины. Сообщается об отсутствии электроэнергии в Сумской, Черниговской и Полтавской областях. Между тем россияне в Сети хвастаются, как их дроны беспрепятственно атакуют энергетические объекты Украины.

По словам народного депутата Украины, Алексея Кучеренко, ситуация действительно очень непростая, особенно на Черниговщине.

«Мэр Чернигова откровенно пишет о последствиях вражеских атак — город остался без света и воды. Кроме того, россияне совершили одну из самых мощных атак на газовую инфраструктуру. То есть, они понимают, что отсутствие газа будет для нас ключевой проблемой, а также целенаправленно уничтожают наши электроподстанции», — говорит Кучеренко.

Люди, ставшие свидетелями атаки, пишут в Сети, что российские дроны практически беспрепятственно уничтожают энергетические объекты, и они отнюдь не защищены. В результате после взрывов целые города остаются без света и воды.

«В Чернигове очень плохая ситуация. Россияне нащупали там слабое место в защите, поэтому Чернигов на очереди в блэкаут и надолго. Там побили трансформаторы, которые были беззащитны, потому что не было ни укрытий, ни плотной ПВО. В прифронтовых областях сейчас очень серьезные проблемы», — рассказывает Алексей Кучеренко.

Список первоочередных объектов для защиты

На своей странице в соцсети Алексей Кучеренко написал: «Если мы не сориентируем силы ПВО на первоочередную защиту энергетических объектов, будет беда».

В разговоре с ТСН.ua народный депутат пояснил, что на самом деле есть две беды — отсутствие защитных сооружений на энергетических объектах и отсутствие координации действий по первоочередной защите объектов силами ПВО.

По словам Кучеренко, процесс защиты энергетических объектов с воздуха должны контролировать военные, имея на руках перечень тех точек, которые нуждаются в первоочередной защите. Но почему-то возникла несогласованность, по которой имеем не очень эффективную координацию действий.

«Энергетики жалуются на то, что вроде бы существует перечень первоочередных объектов, которые должны быть обязательно защищены, но для этого нет необходимой координации действий сверху. Думаю, что это можно решить на уровне Ставки верховного главнокомандующего, потому что даже правительство здесь ни при чем, ведь ВСУ живет по своим законам и это естественно. А координация действий отсутствует. Поэтому нужно ее наладить и усилить защиту с неба», — рассказывает Алексей Кучеренко.

Миллиарды исчезли, а защиты нет

По словам народного депутата, к сожалению, предыдущие руководители «Укрэнерго» отчитывались на верх с ложной информацией о состоянии защиты энергетических объектов.

И добавляет, что с 2023 года им не хватило времени, чтобы защитить трансформаторы. Вот и получается, что вместо бетонного саркофага и антидроновой сетки их обтулывают слабенькими габионами с песком, которые не спасают от дронов, а тем более от ракет. А теперь люди по городам сидят без света и воды.

«Должностные лица „Укрэнерго“ манипулировали и вводили в заблуждение, прежде всего, правительство относительно строительства защитных сооружений на энергетических объектах. Это касается как программ Агентства по восстановлению и инфраструктурным проектам, так и программ «Укрэнерго». Они отчитывались, что все построено на 100%, но это не так. Уже сейчас я вижу факты откровенных манипуляций, как со сроками, так и сметой, графиками выполнения работ и прочим», — рассказывает Кучеренко.

Он добавляет, что на строительство защиты энергетических объектов выделялись миллиарды гривен.

«У меня есть ощущение, что эти средства очень хотели освоить именно через подрядчиков. То есть это был ключевой приоритет, а не то, чтобы построить действительно эффективную защиту от российских дронов и ракет. Как результат, мы уже сейчас имеем роковую ошибку с укрытиями третьего уровня. На которые потратили сумасшедшие средства — десятки миллиардов гривен. И, к сожалению, не достроили до конца ни один из этих объектов. Это управленческая ошибка или же преступление», — подчеркивает Кучеренко.

Кто должен контролировать подобные работы?

У людей, которые сейчас сидят без света в Чернигове или в Шостке, возникает вполне логичный вопрос: кто-то должен был контролировать ход строительства защитных сооружений на энергетических объектах и расход бюджетных миллиардов?

«К сожалению, действенного контроля не было и нет. Объясню на конкретном примере. „Укрэнерго“, как оказалось, закрытая от правительства организация. Они все время ссылаются на свой долбанный наблюдательный совет с иностранцами, которые якобы за все отвечают в компании, рассказывают о своей коммерческой тайне, кого-то к себе пускают на объекты, а кого-то не пускают. Аудиторов, к примеру, не пускают. Наверное, причина в этом», — говорит Алексей Кучеренко.

Народный депутат добавляет, чтобы прекратить подобное нужно восстановить жесткую вертикаль управления такими компаниями как «Укрэнерго» и «Нафтогаз» со стороны правительства, а не играть в игры в либерализм.

«В условиях войны наблюдательные советы не несут никакой ответственности. Напротив, вместо слаженных действий имеем совершенно распыленную систему управления и принятия решений, что приводит к таким роковым последствиям. Вместо того, чтобы решать множество проблем, которые есть у «Укрэнерго», их наблюдательный совет вынес на суд общественности корпоративный скандал и три дня его обсуждал», — говорит народный депутат.

Кучеренко добавляет, что еще в 2022 году нам нужно было вносить изменения в законодательство о том, что во время военного положения должна действовать прямая вертикаль по управлению и ответственности.

«То есть правительство должно контролировать и отвечать, потому что у нас нет другого института — любим мы правительство или нет. Отвечать должен конкретный министр. Но для этого министру нужно предоставить соответствующие полномочия. Не может во время войны энергетика жить по законам мирного времени, должны действовать законы войны. К сожалению, мы не перевели энергетику на военные рельсы, равно как и экономику. И это большая ошибка», — добавляет Кучеренко.

Кто и как будет исправлять ситуацию

Эксперт говорит, что недостроенные укрытия на энергетических объектах вряд ли будут достроены, если этого не сделали за два года.

«Я думаю, что сейчас будет более тесная координация действий между силами ПВО и энергетиками. По моей информации, именно этот аспект имеет ключевой приоритет, потому что такое впечатление, что у разных структур — разные списки объектов, требующих первоочередной защиты от ракет», — говорит Алексей Кучеренко.

Готовы ли энергетики Киева к новым обстрелам?

По словам народного депутата, Киев более плотно защищают силами ПВО, но средств тоже не хватает, что заметно по результатам от российских атак. Такое вполне возможно, потому что это война.

«Киев по сравнению с другими регионами имеет гораздо большую защиту. И это несмотря на то, что после атак тоже есть человеческие жертвы среди мирного населения и значительные разрушения. Но столица и столичный регион защищены. Хотя проблемы с электроснабжением тоже могут возникать — все зависит от силы воздушного удара. Пока атаки отбивают», — говорит Алексей Кучеренко.

Столица — живое «по-богатому»

Он добавляет, что ситуация в Киеве отличается от других регионов. В городе с какого-то чуда уже объявили о начале отопительного сезона с 3 октября. И это удивительно, потому что к середине месяца еще обещают потепление.

«Обычно в Киеве отопительный сезон начинают с 15 октября, в зависимости от определенной температуры воздуха. Раньше оттягивали начало отопительного сезона как можно дальше, а здесь решили начать «по-богатому». У меня такое впечатление, что в Киеве уже к выборам готовятся, и не думают об экономии газа и имеющихся долгах. Столица — самый большой должник в Украине. Город не платит за газ, чем, кстати, наносит вред всем. Ведь вся страна ищет деньги на закупку голубого топлива», — отмечает Кучеренко.

Будет ли блекаут по всей стране?

Что касается прогнозов прохождения отопительного сезона и вообще зимы в условиях войны, то Алексей Кучеренко говорит, что делать какие-либо глобальные прогнозы невозможно, потому что никто не знает, как ситуация изменится завтра или послезавтра — будут ли массированы удары или их не будет.

«Я не вижу, какого-то глобального всеукраинского блекаута по причине российских атак, но локальные проблемы в городах от конкретных воздушных ударов безусловно будут. Как пример, ситуация сейчас в Чернигове. Какие здесь можно делать прогнозы? Еще неделю назад в городе все было нормально, а тут прилетело несколько раз и все — город без воды и света. То есть ситуация этой осенью-зимой будет очень нервной и динамичной, но я противник прогнозов-пугалок о морозах в 12 градусов и советов бежать подальше из городов. По-моему, нам сейчас прежде всего нужно усилить защиту прифронтовых регионов, потому что за Киев особых волнений у меня нет», — заключает Алексей Кучеренко.