За сутки россияне обстреляли едва ли не весь Херсон: последствия зафиксировали журналисты ТСН

Три человека погибли, еще семеро — получили ранения. Так прошли сутки на деоккупированной Херсонщине, которую россияне обстреляли 76 раз. Были из реактивных систем, артиллерии, танков и беспилотников. В самом Херсоне – под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы города, оккупанты попали в торговый порт и жилые дома, говорится в ТСН.

Алексей среди бела дня вышел выгулять собаку, как над головой просвистело и раздался взрыв. Человек принялся бежать, как снова свист и разрыв. "Здесь метров десять от меня. Что там вот тоже впереди меня. На правое ухо почти не слышу ничего и в голове до сих пор гудит”, — рассказывает мужчина, как ему удалось выжить.

На Алексее ни царапины, но так повезло не всем. Мина упала посреди дороги, а обломки бросило в сторону дома, на тротуаре рядом проходила пожилая женщина. Прохожие сразу вызвали скорую, но спасти пенсионерку не удалось.

Россияне сознательно ударили по жилому микрорайону города. Через день под обстрелом побывал чуть ли не весь Херсон. Падало по местному рынку, на территорию предприятий и в частном секторе. Всего за одни сутки в Херсонской области 7 раненых и 3 погибших.

Двор Валентины Николаевны пострадал, в доме вместе с пенсионекой живет ее сын с женой, и двое внуков, радуются, что все живы. Посек только толстый металлический забор, перебил газопровод и электропровода. Их родственники давно уехали, кто-то даже в Россию, но эта семья никуда не собирается. "Один брат и сестры в России. Шуруйте и живите там! А это наша земля. У меня здесь муж похоронен, мамка, папка. Все равно победим! Тяжело сейчас, но выдержим! Выдержим мальчики”, — убеждает женщина.

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