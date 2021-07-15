За 24 украинскими моряками в Турции следили: жены мужчин рассказали подробности задержания команды корабля

С корабля сняли контейнер, в котором правоохранители нашли наркотические вещества.

176 килограммов наркотиков, слежка силовиков и арест корабля. С четырьмя украинскими моряками, которых сняли с судна и отправили под стражу турецкие правоохранители, сейчас нет связи.

Об этом ТСН.ua сообщили жены задержанных украинских моряков.

По их словам, 8 июля корабль MSC Capucine R прибыл в порт города Искендерун. В тот же день на борт поднялись правоохранители и указали им на один с опломбированных контейнеров. Когда груз открыли, оказалось, что внутри находится 176 килограммов наркотиков.

"Этот контейнер шел из Бразилии, судно Capucine R было уже пятым по счету на пути его следования. Этот контейнер погрузили на него в Валенсии. По словам полиции, сказанных старпому, они отслеживали этот контейнер в течение всего пути его следования", — рассказала нам одна из жен задержанных моряков.

Она также добавила, что весь младший состав команды в тот же день забрали на допрос. Позже они вернулись на борт, а на допрос забрали уже капитана и его помощников, которые сейчас находятся под стражей. У всей же команды забрали мобильные телефоны и паспорта, а на судно наложили арест.

"По информации на 13 июля, на судно летела замена для капитана и всех его помощников. А им в свою очередь предъявлено обвинение, они взяты под стражу по подозрению в причастности к контрабанде наркотиков. Им предоставлен юриста страховой компании, но по словам экипажа, который общался с этим юристом, он не производит впечатления сильного профессионала", — подчеркнула жена еще одного моряка.

Впоследствии под стражу взяли и старшего помощника капитана. Сейчас с членами команды нет никакой связи, также ничего неизвестно о ее местонахождении.

Напомним, что на борту британского авианосца вспышка COVID-19: члены экипажа были вакцинированы. Заболели более сотни человек.

Новости мира: в Турции задержали судно с украинцами по подозрению в контрабанде наркотиков

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