За время карантина в США вырос спрос на аренду роботов-официантов: не устает и работает за троих

Разгружать подносе, конечно, помогают живые коллеги.

Финансовые затруднения заставляет американских рестораторов взять на работу роботов. Плата за аренду дешевле, чем минимальная зарплата официантов, которых роботы способны заменить.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

В стейкхаусе американского штата Нью-Джерси новая официантка. Ждет, пока на нее загрузят тарелки и едет к нужным столикам. Назвали робота с женским голосом Пинат — арахис. «Пожалуйста, не закрывайте мне проход! Иначе меня уволят», — во время движения сообщает робот-официант.

«Она может развозить четыре подноса, а обычная официантка только один. Сейчас нам очень не хватает персонала, поэтому она очень помогает», — убеждает шеф ресторана.

Взять на работу робота заставил коронавирус. В начале пандемии многих работников пришлось уволить, ресторан работал только на доставку. Теперь денег на то, чтобы нанимать столько официантов, сколько было раньше, у Эндрю не осталось. И вдруг в Интернете он наткнулся на обсуждение роботов. И попытался арендовать Пинат — по две тысячи долларов в месяц. Она одна работает за троих и не устает. «У нее батарейка рассчитана на 14 часов, затем заряжается за ночь», — говорит владелец заведения.

Разгружать поднос Пинат, конечно, помогают живые коллеги. Но это все равно намного быстрее, чем если бы им пришлось носить все это самостоятельно.

Новости мира: американские рестораторы вынуждены нанимать на работу роботов, потому что так дешевле

Впрочем, бояться, что железные официанты отберут работу у настоящих, еще рано. Хотя Пинат и заметно экономит деньги ресторатору, Эндрю говорит, что как только сможет себе позволить, заменит работа на живых людей.

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