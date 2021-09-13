За выходные боевики убили 4 украинских воинов: у одного из них накануне как раз закончился контракт

Мужчина уже был гражданским и заехал на передовую за вещами.

Потери на передовой — за выходные пророссийские наемники убили 4 украинских воинов. Первый погибший сентября — это Денис Герман из Запорожья. Боец не дожил до своих 32, погиб от обстрела из артиллерии в субботу. В тот же день во время минометного обстрела вблизи Причепиловка, на Луганщине, погиб 36-летний Алексей Куленко. С противотанкового ракетного комплекса попали в грузовик накануне, вследствие чего ранения, несовместимых с жизнью, получил морской пехотинец Артур Голуб, ему было 27. Четвертый погибший — пехотинец Валентин Чепурной.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Российские оккупанты все чаще обстрелы ведут не на линии разграничения, а по селам и территориях в нескольких километрах от передовой. За два месяца военные насчитали с десяток таких атак. Последняя была накануне на Луганщине.

В общем российские наемники выпустили сюда 10 артснарядов. Ложились они обильно, в одном квадрате. По меньшей мере последние два месяца штаб операции объединенных сил передает, что едва ли не каждый день именно над Луганщине летают российские беспилотники. Они пролетают над мирными селами, где зависают, а затем именно в эти места бросают вражеские снаряды.

Именно так было накануне здесь в Причепиловке. «Где-то за полчаса до этого наблюдали три беспилотных летальные аппараты. После и начался обстрел», — говорит военнослужащий Александр Кныш.

Осколки от снарядов летали повсюду, бойцы побежали в укрытие. Трое из них ранены. Сейчас мужчины в госпитале. Один боец в укрытие так и не добежал. Осколками от снаряда, упал вблизи, ему побило все тело. Медики попытались его эвакуировать, но было уже поздно.

Погибший — 34-летний Валентин Чепурной. Официально — на момент гибели был уже гражданским человеком, ведь за день до обстрела у него кончился контракт. На фронт он заехал по дороге из больницы домой, только, чтобы забрать вещи и документы. Получит ли теперь семья компенсацию за его смерть — неизвестно.

Между тем с другой стороны фронта — в Донецкой области — тоже потеряли воина. 27-летний Артур Голуб погиб возле села Верхнеторецкое, когда оккупанты управляемой ракетой попали в грузовик, в котором он ехал.

И уже сегодня утром российские наемники начали бить со стороны оккупированной Горловки. Под артиллерийским огнем оказались окраины Нью-Йорка.

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