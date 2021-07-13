За жизнь мальчика, которого на Житомирщине подстрелил полковник, борются киевские врачи: в каком состоянии ребенок

За жизнь мальчика, которого на Житомирщине подстрелил полковник, борются киевские врачи: в каком состоянии ребенок

Данилка сейчас в реанимационном отделении, у него комплексное поражение органов.

За жизнь 9-летнего мальчика, которого в больницу привезли с простреленным позвоночником, желудком и селезенкой, отныне будут бороться киевские врачи. Из Житомира, куда сначала доставили тяжело раненого ребенка, его решили транспортировать в столицу. Мальчика подстрелили в доме, где он жил. Пулю — предполагают следователи — выпустил военнослужащий, который в машине возил целый арсенал. По информации источников ТСН, это полковник контрразведки Министерства обороны.

Об этом 13 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

На городском стадионе вертолет санавиации в ожидании "скорых", которые должны доставить из больницы раненого 9-летнего Данилка. Рядом не в себе от горя мать и отец.

Данилка в обед привез в больницу военнослужащий, товарищ отца. У ребенка было сквозное огнестрельное ранение брюшной полости с многочисленными повреждениями внутренних органов.

"Органы повреждены: желудок, поджелудочная железа, селезенка. Сейчас медикаментозный сон, искусственная вентиляция легких, медикаментозная терапия", — отметил заведующий анестезиологии и интенсивной терапии новоград-волынской районной больницы Иван Кравченко.

Мужчина, который привез мальчика, сказал, что ребенка ранили у реки. Медики сразу сообщили полиции, но эта версия не подтвердилась. Следователи начали осматривать дом, где живет мальчик. И нашли подтверждение, что ребенка ранили именно там. Бабушка говорит — все произошло на улице в беседке. К зятю из Киева действительно приехал товарищ. Двое 9-ти летних двойняшек Марк и Даниил были с гостем. Тот им показывал приемы, как забрать оружие у противника.

"В указанном доме, где проживал ребенок, отец вместе со своим товарищем, который приехал из Киева, распивали спиртные напитки. Во время неосторожного обращения с оружием ребенок и получил огнестрельные ранения", — отметил начальник ГУНП Житомирской области Юрий Олейник.

Машину военнослужащего обыскали. В ней обнаружили целый арсенал оружия.

"Было изъято оружие и боеприпасы, в частности, автомат Калашникова — 2 штуки, пистолет Форт-17 — 1 штука, боеприпасы — около 100 единиц, РПГ-26 — 6 штук и РПГ-22 — 2 штуки, также мины направленного действия", — рассказали в полиции.

Есть информация, что в ребенка попал полковник разведуправления. В полиции это не подтвердили, но и не опровергли.

"О возрасте военнослужащего мы не будем сейчас уточнять, следователям не давали на это разрешение. О месте службы также не можем предоставить информацию, следствие предоставит позже, ни подтвердить ни опровергнуть мы не можем, это полковник, действующий военнослужащий", — сказали они.

Правоохранители открыли производство по статье умышленное тяжкое телесное повреждение. Мужчине уже объявили о подозрении. Также будут проверять — откуда у него оружие и зачем возил его с собой. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы. Но сейчас самое важное — борьба за жизнь Данилка. Его будут спасать в столичном Охматдете.

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Здесь ему сейчас проводят дополнительные обследования — медики определяются с последующим планом лечения. Впереди консилиумы врачей.

Вертолет санавиации со слезами провожали родственники. Раненого мальчика сопровождала бригада медиков и мама. Известно, что она с двумя дочерьми — семи и четырнадцати лет отдыхала в Турции. Когда узнала о несчастье — сразу прилетела в Украину.

Данилка дорогу перенес хорошо: рассказала врач из медбригады, которая была на борту вертолета. В два часа он приземлился в Киеве, на спортивном стадионе, неподалеку больницы. Этот вертолет полностью приспособлен для транспортировки тяжелых пациентов. Мальчик находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Его смогли транспортировать в Киев только убедившись, что он такую дорогу выдержит.

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Врачи говорят, что должны не только спасти мальчику жизнь, но и уменьшить вред для здоровья: насколько это возможно, учитывая те повреждения, которые уже есть. А они серьезные. Врач рассказал, что должны проверить, нет ли у ребенка повреждений спинного мозга. Нужна ли будет еще операция — пока неизвестно. Ближе к вечеру врач сообщил, что 9-летний Данилка сейчас в реанимационном отделении, у него комплексное поражение органов, но сообщить больше о его состоянии не может, потому что родители не дают согласие на такие комментарии СМИ.

"Поражения комплексные и нуждаются в консультациях, вмешательствах различных специалистов. Наши хирурги сейчас изучают те данные, которые уже получили, ждут те данные, которые еще не получили и будут вырабатывать, в том числе, и хирургическую тактику. Вероятность операции возможна, она есть", — отметил врач.

Известно, что с мальчиком в больнице находится его отец.

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Авторы: Елена Кузнецова, Валерия Ковалинская.

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