Забаррикадировалась с дочерью, собаками и бросалась с ножом: почему спасатели штурмовали квартиру жительницы Запорожья

Забаррикадировалась с дочерью, собаками и бросалась с ножом: почему спасатели штурмовали квартиру жительницы Запорожья

Хозяйка отказалась пускать сантехников, чтобы починить трубы.

В Запорожье спасатели и жильцы дома штурмовали дом женщины из-за аварии в квартире которой людям пришлось перекрыть горячее водоснабжение по всему стояку, а две недели назад подъезд остался и без отопления. Пускать сантехников хозяйка наотрез отказалась. После многократных уговоров терпение у соседей лопнуло.

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Женщина, державшая в заложниках подъезд, на улицу практически не выходит, говорят соседи. Ее можно увидеть разве что на камерах, установленных в доме. Она опекает беспризорных животных и сейчас, по словам жителей подъезда, в доме Виктории по меньшей мере три десятка собак.

Несмотря на угрозы выломать дверь – открывать 50-летняя хозяйка отказалась. В доме забаррикадировалась вместе с дочерью и животными.

"Потребители должны предоставлять доступ к квартире, которая обслуживается, в случае аварийных ситуаций. Обслуживающая организация имеет право на несанкционированный доступ с привлечением правоохранительных органов", — объясняет юрист Андрей Балабко.

Новости Запорожья: соседи и спасатели штурмовали квартиру, из-за которой не стало тепла и горячей воды

Дверь таки выломали, но женщина на незваных гостей бросилась с ножом.

В конце концов в дом пустили только сантехников. И те, под охраной участкового, починили трубы. Теперь все расходы ОСМД планирует через суд взыскать с владелицы квартиры.

Кроме того, соседи готовят еще два иска против семьи — за нападение с ножом и жестокое обращение с животными.

Напомним:

В Белой Церкви Киевской области правоохранителям пришлось брать штурмом дом местного жителя, который угрожал взорвать дом и бросался с топором на копов. Жителей многоэтажки эвакуировали, газ и электричество выключили. Только после этого мужчину удалось задержать.