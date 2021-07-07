Забаррикадировался в квартире с женщиной, устроил стрельбу и пожар: подробности задержания мужчины в Киеве

Забаррикадировался в квартире с женщиной, устроил стрельбу и пожар: подробности задержания мужчины в Киеве

Родственники подозреваемого утверждают, что у мужчины пытались отобрать квартиру, поэтому он и устроил стрельбу.

В Голосеевском районе Киева 7 июля, ориентировочно в 10:00, мужчина забаррикадировался в квартире, а когда на место происшествия прибыли правоохранители, то начал стрелять. Злоумышленника задержали спецназовцы.

ТСН.ua собрал подробности о спецоперации и узнал причины захвата квартиры в столице.

Мужчина закрылся в квартире и стрелял в полицию

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Инцидент произошел на Голосеевском проспекте в одной из многоэтажек города. Там мужчина устроил конфликт, после чего он забаррикадировался в квартире. На место происшествия сначала прибыли патрульные полицейские. Тогда подозреваемый через закрытую дверь устроил стрельбу. Он ранил патрульного и гражданского.

После инцидента правоохранители начали спецоперацию и около полудня подозреваемого удалось задержать.

По данным начальника полиции Киева Андрея Крищенко, мужчина стрелял из охотничьего ружья.

Родственник подозреваемого рассказал ТСН, что стрелка зовут Игорь, ему 38 лет.

Как задерживали подозреваемого

Киевского стрелка задерживали спецназовцы. Начальник управления "Корда" в г. Киев рассказал, что им около 11:00 поступила информация о мужчине, который ранил полицейского и гражданского.

"Мы выехали по этому адресу, подошли к двери и попытались вести переговоры специалисты по полиции. Во время переговоров он вел себя неуравновешенно, угрожал оружием и тем, что подожжет квартиру. Потом он нам сообщил, что хочет выйти, но не может открыть дверь. Мы его уговорили, что поможем открыть дверь, потому что действительно замки были выбиты. Он на это согласился. При попытке открытия дверей, он начал кричать, что будет стрелять. Но из-за того, что была угроза поджога дома, мы зашли в помещение и задержали этого мужчину", — сообщил начальник управления "Корда".

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко добавил, что во время задержания мужчина действительно поджег квартиру, однако огонь оперативно потушили.

МВД

В квартире со злоумышленником была женщина

С подозреваемым на момент преступления в квартире была женщина, но она была не заложницей, говорят в полиции.

"С ним была женщина. Не могу сказать, в каком она находилась статусе: жена или знакомая. Но предварительно, она не была в заложниках. Мужчину задержали. Сейчас он находится в районном управлении", — сообщил Андрей Крищенко.

По словам начальника управления "Корда" г. Киев, в помещении вместе с мужчиной была вероятно его жена, которая также вела себя агрессивно.

"Она вела себя агрессивно, мы пытались ее уговорить тем, что покушение на полицейского — это серьезная статья. Мы пытались ее уговорить, как женщину, чтобы она убедила своего мужа сдатся", — сказал начальник "Корда".

Конфликт произошел из-за квартиры

По данным полиции, мужчина, который в Киеве забаррикадировался и стрелял в полицейских, имел конфликт из-за квартиры с новыми владельцами жилья.

"У него есть конфликт за право собственности на квартиру. Старый владелец, новый. На линию" 102 "в этом году не поступало никакой информации относительно конфликта по этому адресу. Там был конфликт между новыми собственниками и старыми. Этот гражданский, который был в квартире, — это возможно представитель нового владельца или владелец, я не готов это сейчас комментировать", — сказал Крищенко.

Знакомый подозреваемого рассказал ТСН, что его родственник начал стрельбу, когда к нему в квартиру начали вламываться неизвестные в черном. По его словам, за эту квартиру идет слушание в суде. И вроде те, кто пришел, хотели выселить мужчину из квартиры. Мужчина отметил, что, скорее всего, стрелок открыл огонь из охотничьего оружия, официально зарегистрированного.

"Ситуация очень простая. Около 10:00 пришли люди в черном, без документов, и хотели сломать квартиру. За квартиру идут судебные заседания, гражданское дело. У него зарегистрированное оружие, охотничье", — заявил мужчина.

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В каком состоянии пострадавшие и что грозит подозреваемому

По словам руководителя полиции Киева Андрея Крищенко, в патрульного тяжелая травма руки. Другой мужчина получил выстрел в лицо. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что по факту инцидента начато уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК Украины.



Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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