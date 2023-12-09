Забастовщики со знанием русского языка: что происходит на границе с Польшей и сколько продлится блокада

Польские перевозчики продолжают блокаду границы с Украиной. Главное их требование – отменить транспортный безвиз для украинских грузовиков. Однако Еврокомиссия уже заявила, что лимитированные разрешения на въезд в Европу не будут возвращаться.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки Марички Кужик.

Что происходит на границу

Украинские водители неделями не могут вернуться домой из-за блокады. Тысячи грузовиков расположились вдоль трасс в поле, потому что в городе стоять не имеют права. Здесь никаких бытовых условий, еду подвозят волонтеры.

На парковке в направлении пункта пропуска "Корчева-Краковец" тоже стоят фуры. Здесь есть туалет и можно принять душ. Но запасы продуктов тоже заканчиваются и горючего не хватает. Водители у которых бак еще заполнен, делятся с коллегами. Стоять в очереди приходится неделю-две. Даже тем, кто везет груз, который быстро портится или гуманитарную помощь.

Польские протестующие общаются на русском языке

Польские протестующие во время общения с ТСН заявляют — что это мол неправда. Поляк при этом общается на русском и говорит – он не перевозчик, а логист в транспортной компании. И объясняет, откуда знает язык окупантов.

"У нас хорошая учительница русского языка была, вот я и выучил", – говорит поляк.

Говорить больше о камере польские пикетчики не хотят.

Блокада границы / Фото: Facebook / Vasyl Zvarych

"Укрзализныця" предложила выход

Протестующие требуют отменить транспортный безвиз для украинских фур. Договориться с ними пока не удается. Поэтому выход предложила "Укрзализныця" - запустила поезд-платформу для транспортировки тяжеловозов. Перевозчики говорят, это затратно, но все же альтернатива.

"Сейчас, учитывая блокаду, машины стоят по 15 суток на выезд и на - 10 по возвращению, то конечно это - очень хорошая альтернатива. Даже не только в режиме цены высокой, а в режиме того, что товары можно вовремя экспортировать и выполнять свои контракты, потому что если не вовремя, то можешь получить еще штрафные санкции или товар может испортиться", - говорит руководитель департамента международных автоперевозок группы логистических компаний Александр Кирилюк.

Пока фуры перевозит через границу поезд, водители пересекают ее автобусами. За время блокады украинский бюджет потерял около 10 миллиардов гривен. Забастовка на украинско-польской границе разрешена до января.

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Напомним, ВСУ испытывают нехватку поставок на фронте из-за блокады границы в Польше.

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