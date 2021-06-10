"Забирали людей без гениталий": Геращенко рассказала, как боевики насиловали пленных

Нардеп отметила, что преступники, причастные к пыткам или убийств наших граждан, не должны попасть под аминистию.

Многие украинские мужчины и женщины, которых освободили из плена на Донбассе, рассказали, что были жертвами сексуального насилия.

Об этом 10 июня в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" рассказала нардепка от "Евросолидарности", уполномоченная президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях (2014-2019 года) Ирина Геращенко.

Она призвала подготовить коллективный иск к Российской Федерации в отношении каждого, кто пытал или убивал наших граждан на Донбассе.

"Я сейчас передала уже новой прокуратуре специально переведенный текст о сексуальных преступлениях в зоне конфликта. Среди людей, которых освобождала я, очень много мужчин и женщин жаловались, что они были жертвами группового изнасилования", — рассказала Геращенко.

Нардеп утверждает, что ни в одной международном докладе информации об этом нет.

"Как выяснилось, для того, чтобы в ООН, например, комиссар по правам человека вставил в доклад, что были сексуальные преступления в зоне конфликта, должно быть не просто свидетельство, но и по специальному протоколу проведено обследование. Мы вместе боролись за то, чтобы за сексуальные преступления, не имеющие срока давности, чтобы по ним все отвечали", — сказала политик.

По ее словам, в прокуратура подали предложение, чтобы все, кого освобождают из плена, проходили такие обследование.

"Это очень важно. Каждый должен ответить. За пытки, за издевательства. В амнистию, если мы сейчас говорим о переходном правосудии, за которое будет голосовать парламент, должны не попасть те, кто были причастны. Когда мы забирали людей без рук, когда мы забирали людей без гениталий — это не может прощаться", — подчеркнула Геращенко.

"Жертвы группового изнасилования" - Ирина Геращенко о сексуальном насилии в Донбассе

Ранее куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник рассказал, как боевики пленным бойцам стачивали зубы напильником и поражали гениталии электрическим током.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку