Забирают ли у Украины возможность сбивать ракеты: в ОПУ, Кремле и эксперт назвали сценарии

Вопрос поставок Украине боеприпасов для сбивания баллистики остается открытым / © ТСН

Реклама

Россия и ее руководитель Владимир Путин, скорее всего, воспользуются тем, если США действительно временно приостановят поставки сверхважного для Украины боекомплекта для систем ПВО Patriot, управляемых ракет и некоторых других боеприпасов — об этом в комментарии для ТСН.ua высказал собственное мнение военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Как известно, по данным ряда западных СМИ, такое решение американские чиновники приняли якобы из-за ограниченных запасов вышеупомянутых боеприпасов в арсеналах США.

В свою очередь Минобороны Украины официально сообщило, что выясняет, действительно ли имеет место приостановка помощи.

Реклама

«Украинская сторона обратила внимание на сообщение о задержке поставок определенных элементов выделенных ранее пакетов оборонной помощи от Соединенных Штатов и выясняет актуальные фактические обстоятельства поставок. Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставки согласованной оборонной помощи, поэтому исходим из фактических данных и проверяем детали по каждому элементу в поставке», — заявили в ведомстве.

Там добавили: «Министерство обороны Украины запросило телефонный разговор с коллегами из США для дополнительного уточнения деталей. О результатах контактов с нашими американскими партнерами будет дополнительно уведомлено на уровне Министерства обороны Украины и Министерства иностранных дел Украины».

На то, что не все так однозначно, намекнул в своем Telegram-канале и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. «Мы работаем, меньше рефлексируйте на громкие заголовки об оборонке, вес имеет только официальная информация», — написал он.

Кремль порадовался из-за возможного дефицита

На новости о возможности прекратить поставки американского оружия отреагировали и в Кремле. Его спикер Дмитрий Песков цинично заявил, что чем меньше Украина будет получать оружия, «тем ближе окончание СВО».

Реклама

Обстрелов Украины может стать больше

На фоне этих новостей бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев говорит, что в случае подтверждения приостановки для Украины появятся дополнительные существенные угрозы.

«Конечно, российская разведка внимательно наблюдает за темпами и объемами поставок вооружения и военной техники для наших нужд от заокеанских партнеров. Приостановка поставок может побуждать, мотивировать Путина совершать более масштабные и агрессивные действия как на поле боя, так и в рамках ракетно-дронового террора нашей страны. Такой вариант исключать нельзя», — говорит военный аналитик.

Согласно его прогнозу, Украина может ощущать нехватку определенных компонентов.

«На поле боя нам крайне нужны 155-мм артснаряды, для защиты воздушного пространства — другое вооружение. Вызов очень серьезный. Мы в определенной степени имеем возможность расширить список источников поставок. Я думаю, что это уже давно происходит. Некоторые позиции закрывает украинская „оборонка“, некоторые — наши европейские партнеры. Но возможная потеря поставок из США для нас будет ощутима», — говорит Селезнев.

Реклама

Будет ли это трансформировано в какие-то серьезные провалы на поле боя или в невозможность надежно закрывать небо из-за нехватки ракет — на этот вопрос бывший спикер Генштаба отвечает так: «Я бы такого варианта исключать не стал. Но к кому апеллировать? К удивительному в своем поведении американскому лидеру Трампу? Думаю, что эта опция не работает».

Кто поможет сбивать баллистику

«В Европе в наличии есть боеприпасы, способные сбивать баллистику. SAMP/T — совместная итальянско-французская разработка, есть комплексы ПВО норвежских производителей. Но территория нашей страны большая, и важных объектов, которые нужно защищать, немало. Как противодействовать противнику? Я думаю, что есть опция, связанная с усилением мер контрразведывательной деятельности и антитеррора. Россия, реализуя свои возможности по масштабным ракетно-дроновым атакам, бьет по объектам, по которым располагает соответствующей разведывательной информацией. Речь идет о задействовании шпионов и „ждунов“», — говорит Селезнев.

По его данным, некоторые запасы боекомплекта для систем Patriot у Европы есть. Но, по словам эксперта, возникает вопрос о том, являются ли эти запасы такими, что часть из них могут дать Украине. В то же время Селезнев обращает внимание на то, что Россия просто так использовать, например, «Кинжалы», не будет из-за их высокой стоимости.

«Оккупанты пытаются максимально удешевить ракетно-дроновые атаки. На днях ряд российских пабликов сообщили о том, какими будут последствия атак, если за счет уменьшения объема горючего для „Шахедов“ будет увеличена боевая часть. Мечтают выйти на позицию 200 кг за счет уменьшения дальности полета „Шахедов“», — говорит эксперт.

Реклама

По мнению Селезнева, такие обновленные «Шахеды», вероятно, будут преодолевать расстояния до 300 км. «Это очень серьезный вызов», — говорит он.

Ранее сообщалось о том, что на самом деле происходит с поставками.

Читайте также: