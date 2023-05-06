Забирают под обстрелами: как харьковские волонтеры спасают животных из самых горячих точек Донбасса

Около 10 тысяч животных с начала войны спасли харьковские волонтеры. Сначала вывозили кошек и собак из обстреливаемой Салтовки, затем с освобожденных территорий Харьковщины.

А сейчас – еженедельно ездят в самые горячие точки Донбасса. Под обстрелами волонтеры вывозят заброшенных на произвол судьбы животных. И уже в Харькове лечат и разыскивают хозяев. Истории спасенных рассказало ТСН.

В Бахмутском районе все время слышны разрывы снарядов. Волонтеры приехали эвакуировать пса Барона. Его хозяева раньше выехали в Днепр, собаку бросили на соседку. А ей уже не под силу жить под обстрелами и решили бежать.

А это еще одна собака войны Рики. Он даже не реагирует на взрывы. Волонтеры забирают его в Харьков. В это время россияне наносят новые удары.

Под вражеским огнем волонтеры организации «Спасение животных» еженедельно, рискуя, ездят в самые горячие точки, чтобы дать четырехлапым шанс на жизнь.

С осени из Донетчины и прифронтовых районов Харьковщины эвакуировали более тысячи животных. В основном этих напуганных кошек и собак владельцы оставляют на произвол судьбы, убегая от опасности. Некоторые хвостатые находят спасение на военных позициях. А одна из собак приехала беременной. И уже здесь родила троих щенков.

Сейчас четырехлапые уже игривые и ластятся к людям. А попадают сюда в большинстве своем запуганными и обессиленными.

Как только животных привозят в Харьков, их осматривает ветеринар. При необходимости – операции, капельницы, лекарства. И только животное выздоравливает, волонтеры разыскивают владельцев или новые семьи.

Волонтеры занимались эвакуацией животных с первых дней великой войны. В прошлом году весной вражеский снаряд попал в их приют. Тогда погибли пять собак.

Но только в Харькове стало спокойнее, здесь снова устроили пункт спасения. Ветеринары из разных стран приезжают, чтобы оперировать и лечить отверженные хвостики. Впрочем, больше всего четырехлапые нуждаются в любящих хозяевах, которые их не покинут.

Напомним, что ранее мы рассказывали историю о том, что хозяева отказались от своей собаки, а она вернулась к ним, преодолев более 64 км.