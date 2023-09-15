Забияка и ярый должник за коммуналку: всплыли новые интересные факты о Несторе Шуфриче

Российские ордена, колорадские ленты и кители вооруженных сил России — все это и не только сотрудники СБУ обнаружили в доме народного депутата Нестора Шуфрича. Следователи с самого утра проводили у него обыски, а уже после обеда Шуфричу вручили подозрение в государственной измене.

Одиозный политик и миллионер, а теперь еще и подозреваемый в госизмене. Нестор Шуфрич – депутат многих созывов Верховной рады от уже запрещенной "Партии регионов", которую после Майдана переименовали в оппозиционный блок "За жизнь".

Детальнее об этом говорится в сюжете ТСН.

Шуфрич до сих пор возглавляет комитет по свободе слова, а сегодня свобода Шуфрича ограничилась обысками в его загородном доме под Киевом. Параллельно 45 обысков провели спецслужбы и вблизи его близкого окружения.

Нестор Шуфрич подозревается в сотрудничестве с бывшим нардепом, и агентом ФСБ Владимиром Сивковичем, который после побега в Россию 2014 стал одним из координаторов антиукраинской деятельности российских спецслужб.

Задача Шуфрича будто бы распространяла пророссийские нарративы в украинских медиа. Красноречивые детали обыска уже облетели сеть. Это и кители русской армии, ордена, медали и другая запрещенная в Украине символика РФ.

Находки во время обысков Нестора Шуфрича/Коллаж: ТСН.ua

Обыски в Несторе Шуфриче. / Фото: Цензор.нет

Нашли даже документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. К слову, как раз это и неудивительно, потому что Шуфрич стоял у истоков Минских соглашений. Дискуссию в соцсетях вызвала и люстра ли, фонтан ли в доме Шуфрича на заднем плане во время разговора со стражами порядка.

А еще, как оказалось, нардеп-миллионер фигурирует в судебных делах как злостный неплательщик коммуналки. ТСН отыскала последние судебные решения и натолкнулась на решение суда от 13 сентября, в котором говорится, что за газ, в доме, где сейчас проходят обыски, Шуфричу приказано выплатить долг более полумиллиона гривен. А в июле, в этом году суд пытался взыскать уже с его жены задолженность за свет на сумму почти 78 тысяч.

Принципиальность это или бедность семьи Шуфричей – не ясно. Но одиозность Нестора Шуфрича, где он получает на орехи из-за своей позиции, — это уже история. 2004-й – драка в ЦИК. То, что нардеп поединок проиграл, видно по голому торсу и разорванной рубашке.

Избит Нестор Шуфрич в зале парламента 2014 года / Фото: УНИАН

В 13-м – он похвастался охотой на редких животных в Африке. В 14-м кроме этой драки в Верховной Раде с Ляшко он получил от правого сектора хорошего нагоняя в Одессе. В 18 сражался с Березой, а в 22 с журналистом Бутусовым.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Как били Шуфрича: эпические видео"

И все это – в статусе народного избранника. А теперь и в статусе подозреваемого в госизмене, и если подозрение Шуфрича докажут, ему грозит до 15 лет заключения.

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