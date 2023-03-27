Заблокирован международный аэропорт и стычки с полицией: почему в Израиле вспыхнули масштабные протесты

Власти могут пойти на уступки протестующим.
В Израиле с января 2023 г. продолжаются масштабные протесты против судебной реформы, которую предложил Биньямин Нетаньяху. Особенно акции активизировались в последние дни, когда по несогласию с действиями правительства отправили в отставку министра обороны Иова Галланта.
ТСН.ua собрал все подробности по масштабным протестам в Израиле.
Судебная реформа правительства Нетаньяху
Правительство Биньямина Нетаньяху предложило судебную реформу, согласно которой у Верховного суда Израиля забрали право на блокирование решений парламента, если судьи сочтут их незаконными. Кроме того, предусмотрена новая процедура назначения судей. Таким образом правительство и парламент получают большую власть, что разозлило граждан этой страны и они с января протестовали против реформы.
Критики реформы считают, что нововведение ослабит суды, поставит под угрозу гражданские свободы и навредит экономике. Мол, судебная реформа грозит демократическим ценностям Израиля.
Акции протеста стали более массовыми после увольнения министра обороны Иова Галланта, который в эфире местного телевидения заявил, что армия не поддерживает такую реформу и разочарована в ней. После этого Нетаньяху отправил своего министра в отставку. Раскол произошел также и в партии "Ликуд", лидером которой является Нетаньяху: часть поддержали Галланта, другие призывали к его отставке.
Масштабные акции протеста в Израиле
Акции протеста продолжались уже несколько месяцев. Обычно на выходных граждане этой страны выходили на улицы столицы, чтобы выразить недовольство судебной реформой.
Однако в воскресенье, 26 марта, акции возобновились еще с большим размахом. Поэтому в Тель-Авиве полиция с помощью водометов и офицеров на лошадях разогнала протестующих. Некоторые демонстранты бросали в офицеров предметы, например, бутылки с водой.
Участники акций протеста выкрикивали лозунги, потому полиция толкала некоторых протестующих и бросала на землю.
Прекращение работы аэропорта и портов в Израиле
В Израиле из-за протестов все рейсы из главного международного аэропорта страны "Бен-Гурион" были приостановлены. Позже прекратили работу и два главных морских порта страны – Хайфа и Ашдод.
Это произошло из-за забастовки работников аэропорта и портов. Также 27 марта люди еще раз вышли на улицы. Возле Кнессета в Иерусалиме, по данным СМИ, находится около 115 тысяч демонстрантов.
Реакция властей
Президент Израиля Исаак Герцог отреагировал на масштабные протесты в стране. Он призвал правительство прислушаться к пикетчикам и отозвать скандальную реформу.
"Ради единства народа Израиля, ради ответственности я призываю вас немедленно остановить этот законодательный процесс", — написал он.
Также израильские СМИ сообщают, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху может в понедельник, 27 марта, объявить о приостановлении рассмотрения судебной реформы, повлекшей массовые протесты в стране. Большинство членов коалиции выступают за отказ от принятия законопроекта на фоне общенациональных протестов в стране из-за судебной реформы.
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