Заблокирована работа разработчика украинских ракет во время войны: аудиторы рассказали свою версию событий

В Украине уже около месяца не утихает скандал вокруг единственного в стране производителя высокоточного оружия КБ "Луч" и Госаудитслужбы. По утверждению КБ "Луч", Госаудислужба, якобы, заблокировала его работу, в свою очередь, в ГАСУ это называют манипуляцией.

" На самом деле КБ "Луч" включен в план проведения проверок 20 июня 2023 года. Планы обнародованы у нас на сайте, — рассказала в комментарии для ТСН.ua руководитель Госаудитслужбы Алла Басалаева. — Проверки назначены после обращений правоохранительных органов. Они, эти обращения, 15 ноября 2022 г., 13 декабря 2022 г. Правоохранительные органы просили нас проверить в рамках отдельного контрольного мероприятия КБ "Луч". Их целью является предотвращение неэффективного расходования государственных средств. Проверки начались в сентябре 2023 года, сейчас у нас недопуск к информации. КБ "Луч" просто не предоставляет ее. Зато на аудиторов оказывается медиадавление. Но любое давление не повлияет на позицию ГАСУ — мы работаем исключительно в рамках закона, одинаково объективно относимся ко всем объектам контроля. И надеюсь, что с КБ "Луч" также выйдем на конструктивное сотрудничество".

Алла Басалаева добавляет, что КБ "Луч" для аудиторов — такой же обычный объект контроля, как и другие объекты. Так что ГАСУ интересует не столько получение компанией прибыли, а прежде всего эффективное использование ею бюджетных средств.

"Контролировать честное и прозрачное распределение бюджетных средств — наша задача, - говорит Алла Басалаева. - Ведь фактически речь идет об эффективном использовании денег граждан, которые платят налоги. И в этом вопросе мы имеем поддержку руководства страны, правительства, волонтеров, простых украинцев. В конце концов, есть поддержка международных партнеров, которые также заинтересованы в эффективном контроле за использованием международной помощи. Работой ГАСУ недовольны отдельные лица, которые возмущают общество и СМИ ложными "вбросами".

На уточняющий вопрос Алла Басалаева говорит, что КБ "Луч" не предоставляет либо никакой информации, либо предоставляет очень ограниченную.

"Если объект контроля так агрессивно себя ведет, то это значит, что чего-то боится, – высказывает свое мнение Алла Басалаева. – Так случилось, что КБ "Луч" связывает нашу проверку с той, которая состоялась в Министерстве обороны. Это сгенерировало тезис о том, что Госаудитслужба лишь мешает побеждать, приходит с непонятными проверками, находит нарушения, не позволяет получать прибыль. Это манипуляция. Работа КБ "Луч" не заблокирована со стороны Госаудитслужбы".

В свою очередь, КБ "Луч" на своей странице в Facebook заявил, что выводы Госаудитслужбы ошибочны и призвал ввести временный запрет на проверки.

"ГП "ГосККБ "ЛУЧ" публично обращается к Кабинету министров Украины и Верховной Раде Украины ввести мораторий на проведение, в том числе Госаудитслужбой, проверок предприятий ОПК до прекращения военного положения на территории Украины", — заявило конструкторское бюро. Кроме того, в ГП" ГосККБ "ЛУЧ" на днях заявили, что они вынуждены повторно обратиться к правительству и высшему политическому руководству страны из-за действий и выводов Государственной аудиторской службы Украины.

Что производит КБ "Луч"

Предприятие выполняет поисковые, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию:

● противотанковых управляемых ракет;

● ракетных комплексов наземного, воздушного и морского базирования;

● авиационных управляемых ракет;

● зенитных управляемых ракет;

● минно-торпедного вооружения;

● систем управления ракет и других управляемых средств поражения;

● тренажеров противотанковых ракетных комплексов;

● телеметрических систем противотанковых ракетных комплексов

Читайте также: