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Заблудился у белорусской границы: пограничники необычным способом разыскали 12-летнего мальчика из Волыни
На Волыни, недалеко от белорусской границы, пограничники с помощью дрона с тепловизором разыскали 12-летнего школьника, который заблудился в лесу.
12-летнего мальчика, заблудившегося в темном лесу, пограничники успешно разыскали с помощью дрона у белорусской границы на Волыни.
Накануне около 10 часов вечера школьник сам позвонил на единый номер экстренных служб 112 и сообщил, что попал в беду и в полной темноте не знает, как добраться домой. Ребёнок объяснил диспетчерам, что заблудился в нескольких километрах от озера Святое, что недалеко от посёлка Заболотье.
Привлечение аэроразведки и кинологов
На поиски ребенка немедленно отправился наряд пограничного поста, в состав которого входили оператор беспилотника и кинолог со служебной собакой.
На протяжении всей поисковой операции диспетчеры ГСЧС постоянно поддерживали телефонную связь с мальчиком, успокаивая его. Одновременно пограничники запустили в небо дрон, оснащенный тепловизором.
Пограничники тщательно прочесывали с воздуха именно тот квадрат, о котором примерно рассказал школьник. Уже через несколько минут мальчик услышал в темноте гул БПЛА и корректировал действия спасателей по телефону — сообщал, с какой стороны раздается звук и становится ли он громче.
Успешное завершение поисков
В конце концов, с помощью тепловизионной камеры беспилотника школьника заметили среди деревьев.
Сразу после этого за мальчиком по суше выехала машина пограничников. Ребёнка целым и невредимым забрали из леса и передали родным.
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