Заблудился в тоннеле метро Киева: машинисту пришлось остановить поезд и подобрать человека

В метро Киева машинисту поезда пришлось совершить экстренную остановку, чтобы подобрать мужчину, который удивительным образом оказался в тоннеле возле станции метро "Вокзальная".

Очевидцы зафиксировали на видео момент, когда машинист помогает мужчине с мешком подняться в вагон. Мужчина, который внешне похож на бездомного, садится в вагоне, а машинист говорит пассажирам, чтобы присмотрели за "путешественником", до прибытия полиции.

В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что происшествие случилось еще 17 февраля, а сейчас почему-то появилось в социальных сетях.

"Пассажир, которого машинист подобрал в тоннеле - это дедушка, которому около 70 лет. Свое пребывание в тоннеле он объяснил тем, что заблудился, не тем выходом спустился. Событие зарегистрировано, составлен административный протокол, сейчас проводится проверка", - рассказали в полиции Киевского метрополитена.

Поэтому пока остается загадкой, как человек смог попасть в тоннель метрополитена.

Напомним, в Киеве строят первую подземную школу.

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