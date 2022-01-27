Заболел после смерти подруги: в американском зоопарке умер самый старый в мире самец гориллы Оззи

Причина смерти пока неизвестна.

В американском зоопарке ушел из жизни самый старый в мире самец гориллы. Оззи был настоящей живой легендой не только потому, что дожил до пожилого возраста, но и потому, что он стал первой гориллой в мире, добровольно участвовавшей в измерении артериального давления.

Об этом 26 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Оззи был 61 год. Причина смерти пока неизвестна. Но примат стал чувствовать себя хуже с прошлой недели после того, как его подругу, с которой они были вместе 15 лет усыпили из-за состояния здоровья. У Оззи значительно снизился аппетит. Пришлось даже обращаться за помощью к ветеринарам. Но те не смогли предотвратить беду. В зоопарке Атланты сообщили – хотя смерть примата была ожидаемой, но стала сокрушительной потерей для них. После смерти у него остались внуки, дети и даже правнуки, живущие в разных зоопарках Штатов и Канады.

В американском зоопарке умер самый старый в мире самец гориллы | Новости мира

Напомним:

Единственный в Украине горилле Тони, проживающий в Киевском зоопарке, 8 августа прошлого года исполнилось 47 лет. Возраст почтенный, потому что в среднем такие приматы живут до 50. Привезли Тони из Германии более 20 лет назад. С тех пор он самый ценный примат столичного зоопарка.

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