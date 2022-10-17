Заболел в плену: оккупанты до сих пор держат мэра Херсона Колихаева

В ближайшем окружении мэра Херсона Игоря Колыхаева категорически опровергли то, что он освобожден из плена российских оккупантов.

Об этом корреспонденту ТСН.ua сообщили источники.

Некоторые СМИ сегодня, 17 октября, сообщили, что российские оккупанты отпустили из плена Колыхаева. Он якобы уже уехал из временно захваченного войсками РФ города.

"Он до сих пор находится в Херсоне, в одиночной камере. Информация об его освобождении и выезде в Крым — это фейк", — сообщили нам источники в местных властях Херсонской области.

Кроме того, по информации источников, Колыхаев заболел в плену.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань тоже не подтверждает и не опровергает освобождение Колыхаева.

"Мне известно, что около месяца назад из плена был освобожден помощник Игоря Колыхаева, которого называют его правой рукой и охранником. Что касается самого городского головы, то пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть его увольнение", — сказал он.

Что известно о похищении Колыхаева

О похищении Колыхаева оккупантами стало известно 28 июня. Сообщалось, что вооруженные представители Росгвардии и, вероятно, ФСБ посадили его в автобус и увезли в неизвестном направлении.

Российские военнослужащие задержали Колыхаева из-за нежелания сотрудничать с оккупационной администрацией РФ. Об этом в своем Facebook сообщила советница городского головы Галина Ляшевская.

"Они изъяли жесткие диски с компьютеров, раскрыли все сейфы, искали документы. Все это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооруженной охраной. После обыска Колыхаева посадили в автобус Z и увезли", — продолжила мэра советница и добавила, что Игоря Колыхаева задержали из-за его нежелания сотрудничать с оккупационной администрацией.

Ляшевская также отметила, что несколькими днями ранее городской голова Херсона получил письмо от "новоназначенного" гауляйтера, в котором он предлагал обсудить будущую "организацию взаимодействия". Колыхаев отказался приходить на встречу, и в ответ ему пригрозили арестом.

После о дальнейшей судьбе Колыхаева официальной информации не было.

Как известно, Игорь Колыхаев, несмотря на оккупацию, продолжал оставаться в городе и выполнять свои обязанности.

Похищение в Херсоне: вооруженные росгвардейцы задержали мэра Игоря Колихаева

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