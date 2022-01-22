"Заболеют все, кто еще не болел": в Украине новая вспышка коронавируса, чего ожидать от "Омикрона"

"Заболеют все, кто еще не болел": в Украине новая вспышка коронавируса, чего ожидать от "Омикрона"

Из-за появления нового штамма "Омикрона" в Украине неофициально количество больных может достигнуть 200 тысяч в сутки, говорит врач Тарас Жиравецкий.

Министерство здравоохранения (МОЗ) официально заявило о начале новой вспышки коронавируса в Украине. Медицинская система уже готовится к очередной нагрузке из-за нового штамма "Омикрон", появление которого уже подтвердили во многих регионах нашей страны.

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Чего ждать украинцам от "Омикрона"? Могут ли переболевшие и вакцинированные повторно заразиться новым штаммом и попасть на больничную койку? Как распознать недуг, который распространяется по всему миру, и выдержат ли нагрузку украинские больницы? Об этом ТСН.ua расспросил врача, советника мэра Львова по медицинским вопросам Тараса Жиравецкого.

Чего Украине ждать от "Омикрона"?

Мы надеемся, что этот штамм будет такой, как в Великобритании, и у нас будет малое количество госпитализаций. Что я сейчас вижу: во-первых, действительно, сейчас так, как в Великобритании заявили, что 10% населения будет болеть повторно с "Омикроном". Это уже на 1 миллион человек — 100 тысяч ранее болевших. Поэтому достаточно много людей, которые уже болели коронавирусом, инфицировались "Омикроном", и такие случаи еще будут.

Второй вопрос: из тех, кто еще не болел – заболеют все. Проблема в том, что мы не будем тестировать как Великобритания, не будем делать миллион тестов за день. Официально, если мы будем делать 150-200 тысяч тестов, то мы можем дойти до 40-50 тысяч новых случаев в сутки, это – официальная статистика, а неофициальная будет в несколько раз больше. Неофициально возможно от 100 до 200 тысяч инфицированных людей за день по всей стране.

Эта тенеденция, которая есть сейчас, это 2 тысячи госпитализаций в сутки – немаленькая цифра, и нам еще далеко до пика. Мы только набираем обороты, поэтому, скорее всего, может возрасти количество госпитализаций от 3 до 5 тысяч в сутки. Это на пике, а затем пойдет спад. В принципе, медицинская система должна выдержать.

Положительная сторона "Омикрона" в том, что он быстро проходит, то есть это очень быстро нарастающая волна, так же быстро спадающая. Но у нас еще есть остатки "Дельта"-волны. То есть "Дельта" до конца не исчезла и с этим у нас также возникают проблемы.

УНИАН

Какое протекает новый штамм коронавируса "Омикрон"?

Сначала нам, медикам, заявляли, чтобы мы не беспокоились, ведь "Омикрон" протекает легче. Но по тем пациентам, которые сейчас болеют, я не сказал бы, что у всех так. Те группы риска, которые были, и они заразились впервые, то часть этих людей будет попадать в стационары, у них будет проходить болезнь тяжелее. А те, кто болел легко в первый раз, по моим наблюдениям, они и сейчас болеют легче, у них нет критических осложнений.

Возможно, в процентном отношении тяжелых пациентов будет значительно меньше, но сейчас гораздо больше людей заражается — в 5 раз, а может и в 10 раз больше (по сравнению с другими волнами — ред.).

Также в больницах резко увеличивается количество заболевших детей. Единственный "плюс", что дети болеют не тяжелее, чем раньше.

Associated Press

Если человек месяц или два назад переболел "Дельтой", может ли он снова инфицироваться коронавирусом, уже "Омикроном"? Известно ли вам о таких случаях ?

У меня сейчас есть пациентка, которая в ноябре была в реанимации с "ковидом", затем у нее была постководная пневмония дома, и сейчас она снова заболела, у нее положительные ПЦР и экспресс-тесты и классические симптомы "Омикрона". Но у нее уже на 4 день С-реактивный белок – 80 едениц, и мы понимаем, что она - в зоне риска.

Известно ли вам о случаях, когда вакцинированные люди повторно заболели COVID-19. Какое течение заболевания?

Да, конечно, многие вакцинированные люди болеют повторно. Есть те, кто переносит болезнь легко.

Associated Press

Какие наиболее распространенные симпотмы "Омикрона"?

Основные симптомы "Омикрона", на которые нужно обращать внимание:

сильная заложенность носа;

боль в горле;

поднятие температуры;

боли в мышцах;

у некоторых пациентов может быть диарея.

У многих людей, болеющих повторно, обоняние не исчезает. В целом же симптомы "Омикрона" такие же, как у гриппа или ОРВИ. Также может быть головная боль из-за интоксикации организма и сильной заложенности носа. Если температура поднялась до 37,5 градусов, то стоит сделать быстрый тест на коронавирус, потому что по симптомам трудно угадать, это грипп, или "ковид".

"Омикрон" протекает как "уханский" штамм, который тоже легко не проходил у многих людей. От "уханского" штамма многие больные попадали в реанимацию и их нужно было лечить. Поэтому сказать, что "Омикрон" по тяжести протекания – это как грипп или ОРВИ, нельзя.

Что повлияло на распространение "Омикрона" в Украине?

На это повлияло все вместе: и популярные горнолыжные курорты и корпоративы, дни рождения, свадьбы, рождественские праздники и миграция людей так же сработала. Многие украинцы работали за границей и вернулись домой на зимние праздники. Если бы люди меньше контактировали, вирус бы меньше распространялся. И "добило" эту ситуацию то, что мы открыли школы для детей, ведь среди детей "Омикрон" распространяется в 10 раз быстрее, чем "Дельта".

pixabay.com

Если "юридически" у нас все сейчас заболеют и сдадут тесты, то у нас сейчас остановится вся страна.

Напомним, главный санврач Украины Игорь Кузин прогнозирует резкий скачок заболеваемости новым штаммом коронавируса "Омикрон". По его словам, около 1 миллиона украинцев могут заболеть уже в феврале.

По прогнозу ВОЗ, половина Европы заболеет штаммом "Омикрон" в течение двух ближайших месяцев

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