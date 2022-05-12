"Забор переехали танком, в углах оставили груды дерьма": садовый блоггер рассказала, как россияне уничтожили ее дом на Киевщине (видео)

"Забор переехали танком, в углах оставили груды дерьма": садовый блоггер рассказала, как россияне уничтожили ее дом на Киевщине (видео)

Поломанные деревья, ямы от снарядов, груды мусора и пепелище — все это результат так называемого "освобождения" российскими оккупантами загородного дома садового блогера Антонины Лесик в селе Дмитровка Киевской области, а также жилья родителей ее мужа.

После полномасштабного нападения России на Украину 25 февраля Антонина вместе с мужем, детьми и родителями решили уехать от войны на запад Украины. Женщина считала, что вернется вскоре, но она до сих пор не дома. Сейчас садовый блоггер все еще находится за границей с детьми.

Об этом рассказала садовый блоггер Антонина Лесик в эфире "Сніданку з 1+1".

Антонина после выезда на запад Украины вынужденно уехала с дочками за границу, а о судьбе своего дома впоследствии узнала от мужа.

"И когда я покидала этот дом, я думала, что это на несколько дней, что это все как-нибудь пройдет, что это не может быть правдой, что все успокоится и мы вернемся... Он (муж. — Ред.) мне позвонил по телефону и сказал: "Все. Наш дом захвачен, там проживает более 50 российских солдат и там они устроили свой штаб". И эта информация была от оставшихся в деревне соседей", — вспоминает она.

В домах Антонины и ее родных оккупанты были около месяца. Во двор женщины россияне заезжали танками, оккупанты переехали ее сад, кусты голубики, клумбы с цветами.

"Там стояли танки, они ездили по газону, переехали прямо через забор. Там (в доме. — Ред.) было все разбито, перевернуто. Они ели из чистой посуды, которую брали у меня из серванта, и эту посуду выбрасывали прямо на мусор. Извините за подробности, но в углах были просто кучи дерьма", – рассказывает со слезами на глазах женщина.

А еще оккупанты в доме Антонины растапливали камин детскими книжками и гасили сигареты на письменном детском столе. В то же время еще большее разрушение россияне нанесли дому родителей мужа Антонины, где происходили ожесточенные бои.

Во время одного из них ракета попала в жилище людей. В результате от дома почти ничего не осталось, как и часть сада. Впрочем, по словам Антонины, больше всего ей жаль семейной истории.

"Мама мужа делала такие альбомы – подписывала их, весь наш род. Именно эти альбомы сгорели. Также было несколько ценных икон, которые передавались от бабушки, полотенца, скатерти", – говорит Антонина.

Чудом уцелела только небольшая часть гостиной с семейным деревом на полочке. Его бабушка делала с внучками.

"Пожалуй, это такой знак – главное, что наша семья убереглась, мы все живы и наш род будет продолжен. Мы будем дальше отстраиваться, пытаться дальше жить своей семьей", – отмечает она.

Сейчас после освобождения поселка от оккупантов родители вернулись в Дмитровку. Они живут в доме Антонины, где занимаются домашними делами, понемногу работают в саду и в огороде. Впрочем, дом, где они жили, эксперты советуют снести под фундамент и строить что-то новое.

"Мысль, чтобы это отстроить есть. Хотим жить дальше всей семьей, чтобы дедушки, бабушки были рядом и мы были рядом", — подытожила она.

Напомним, мэр Ирпеня показал, как выглядит город после освобождения от оккупантов (видео).

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