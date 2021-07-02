Забрал с места ДТП голову девушки: в Тернополе судят водителя, который насмерть сбил двух подруг и 15 лет скрывался

ДТП была настолько жуткой, что одной из девушек отрезало голову, которую виновник прятал дома.
Запоздалое раскаяние. Водитель, который пятнадцать лет назад сбил насмерть двух девушек на Тернопольщине, неожиданно сам пришел в полицию и признался в содеянном. В 2005 году мужчина наехал на подруг, 16 и 17 лет, которые шли по обочине. А после аварии просто исчез. Тогда 26-летнего налоговика объявили в международный розыск, но пришел он только сейчас.
Об этом 2 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.
Через пятнадцать лет они его впервые увидели — водителя авто, который сбил их девушек и скрылся с места аварии, и вероятнее всего, — из страны.
"Боже, я не могу, я бы тебя сейчас задушила, я бы убила и сама села! Совесть его за пятнадцать лет замучила, совесть?!", — говорят родственники.
Родственники погибших девушек, которым было всего 16 и 17 лет, пришли на этот суд с только что задержанным водителем, чтобы взглянуть ему в глаза и сказать все, что носили в себе все эти годы.
На кладбище могилы девушек рядом, обе в школьных платьях. Одну похоронили сразу после ДТП, а другую позже.
"Похоронили мы без головы, затем через несколько дней говорят, что голову нашли в Березовице возле ресторана, тогда отдельно делали гроб на голову и затем уже подхоронили в могилу", — говорит тетя погибшей девушки Наталья Гнатюк.
"На какой скорости гнал, что голова в машине оказалась той девочки. И через неделю хоронили голову", — говорит жительница села Петриков Надежда Савченко.
Водитель мчался селом со скоростью 110 километров в час, выяснило тогдашнее следствие. Он наехал на девушек, которые шли по обочине. Авто разыскали в другом селе, выяснили — за рулем был 26-летний налоговик. Его не нашли ни тогда, ни позже — все эти пятнадцать лет он был в международном розыске.
"Он скрывался в России, мы это все прекрасно знали, все заминалося, деньги платились, а теперь он с курорта приехал обратно в Украину и он хочет снова быть свободным", — говорит сестра погибшей девушки Зоряна Козлюк.
Сейчас полиция отказалась что-либо комментировать по этому делу. Так же отмалчиваются подозреваемый и его адвокат.
Почему мужчина появился именно через пятнадцать лет? Может подсказать простая арифметика: преступление он совершил в 2005 году, когда действовал еще старый Уголовный кодекс, по которому срок давности дела сбегал ровно через пятнадцать лет. Вероятно, мужчина надеется, что судьи применят именно его и не накажут. А вот по новому УПК отвечать все же придется.
"Досудебное расследование опять же продолжается — этот вопрос так просто не решается, этот вопрос решается в дальнейшем, судом", — говорит прокурор Тернопольской окружной прокуратуры Оксана Соболь.
Однако сдаться беглеца могли заставить и угрызения совести — не исключает психолог.
"Это уже не жизнь, это ад, я должен прятаться, я должен думать, чтобы меня не разоблачили и таким образом, когда человек абсолютно устает от этого всего, он больше уже не может терпеть тех душевных терзаний", — говорит психолог Татьяна Билинская .
На суде подозреваемый действительно вел себя тихо, отвечал однозначно и коротко, сразу согласился на два месяца ареста. Но — так и не прореагировал на отчаянные крики родственников погибших
"Как просто земля носит тебя. Убить ребенка, забрать голову, держать неделю в холодильнике, а потом подбросить!", — говорят в отчаянии родственники.
Ни прощения, ни слов покаяния родные погибших девушек так и не услышали.
Напомним, во Львове будут судить водителя мусоровоза, который насмерть сбил женщину.