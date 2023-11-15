Забрали с кровати: подробности скандальной мобилизации водителя на Закарпатье

Водитель, мобилизованный на Закарпатье, объяснил, где он сейчас находится.

На Закарпатье возник скандал с водителем автобуса спортивного клуба из Винницы. Он привез детей на соревнования и его сразу мобилизовали и отправили на полигон.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валерия Кузнецова.

Водителя на Закарпатье забрали буквально с кровати

Спортсмены из Винницы приехали в Ужгород на соревнования, однако ночью мобилизовали их водителя автобуса.

"Звонок от водителя. Сообщает, что его загружают в автобус и везут в военкомат", — говорит тренер Валерий Довбня.

Валерий Довбня

40-летнего Михаила Полищука забрали буквально с кровати представители Закарпатского ТЦК, которые пришли в частный хостел вместе с полицией.

"Да они зашли, одни по номерам, другие по этажам, кто-то на заднем дворе. Я спрашиваю, что происходит, они говорят плановая проверка документов у парней. Я не ожидала, что сейчас завалится сюда 25 человек", — говорит менеджер гостиницы Наира Матевосова.

Отель, откуда мобилизовали водителя

Что говорит мобилизованный водитель из Винницы

ТСН удалось связаться с Михаилом Полищуком, мобилизованным на Закарпатье. Он уже на полигоне в Ровенской области. Мужчина рассказал, что сообщил военных об ответственности за детей, но на тех это впечатление не произвело

"Собирайте вещи, едете с нами. Я говорю привез детей на соревнование: 26 детей и тренер. Привезли в военкомат и забрали у нас телефоны", — говорит водитель автобуса Михаил Полищук.

Комментарий ТСН мобилизованного водителя

Коллега Михаила – Виталий, которому пришлось ехать в Ужгород за детьми, шокирован действиями военкомата.

"Нельзя забирать человека из другой области, ну дайте ему повестку, пусть пройдет дома, здесь никто не убегал, военкомы приезжали, никто не убегал. А забрать так – это не по-человечески сделали", — говорит водитель автобуса Виталий Трач.

Военный комиссар убежден, что все законно

Военный комиссар Игорь Тищук считает, что его подчиненные действовали по закону

"Лично мое — правильно. Официальные комментарии обращайтесь ОТЦК, а то, что мое личное — я вам сказал", — сказал руководитель Ужгородского РТЦК СП Игорь Тищук.

Комментарий военного ТСН

По запросу ТСН в военкомате пообещали прокомментировать ситуацию позже. На своей странице в соцсети ТЦК сообщил: "Был обнаружен гражданин, который не предоставил информации о пребывании на военном учете. При уточнении военно-учетных данных выяснилось, что у гражданина законных оснований на отсрочку по мобилизации нет и последний безосновательно избегает военной службы".

Водитель Михаил уверяет – от призыва не уклонялся. Пошел бы в армию, как только получил повестку. Мужчина возмущен именно методами военкомов, которые не дали ему даже проститься с семьей.

"Когда я прошел комиссию, я надеялся, что меня отпустят, меня так не отпустили. Уже утром нас в бус погрузили и мы поехали в Ровенскую область, где я сейчас нахожусь", — говорит мобилизованный водитель автобуса Михаил Полищук.

Объяснение юриста

Представители ТЦК действительно имеют все полномочия, чтобы вручить повестку человеку из другой области, объясняет ТСН юрист Полина Марченко. Однако в случае с Михаилом Полищуком именно способ ее вручения был вне рамок закона.

"Первое - почему РТЦК вообще зашли в номер, где проживает человек. Второе, то что они силой забрали человека. У представителей РТЦК нет такой функции и вообще нет таких полномочий, как доставлять человека куда-то против его воли. То есть это было похищение человека ст. 146 Уголовного кодекса Украины", - говорит юрист Полина Марченко.

Юрист советует в таких случаях привлекать внимание общественности и четко проговаривать отказ ехать куда-либо с представителями военкомата.

"Если человек это проговорил, он начал юридически правильную процедуру, что его похищают. Далее важно как прореагирует семья чтобы начали фиксацию преступления, написать заявление в полицию, ГБР. Что человека похитили и незаконно удерживают", - объясняет Полина Марченко.

Коллеги же господина Михаила говорят, что в рейсы ездить не боятся, потому что стоят на учете и законов не нарушают. Но вот Закарпатье теперь будут обходить стороной.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Привез детей на соревнование – оказался в ТЦК, а через сутки уже на полигоне!

Напомним, на Закарпатье хостел, где находился этот водитель и многие другие мужчины, посетили представители военкомата и забрали тех, кто там находился.

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