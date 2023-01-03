Забрали в семье и выдавали за своих: в Херсонской области жители села спасли от депортации десятки детей из интерната

В Россию принудительно вывозят детей из детдомов и интернатов, но более 50 детей удалось спрятать от оккупантов сотрудникам Центра социально-психологической реабилитации и жители села Степановка Херсонской области. За этими детьми приходили русские военные в сопровождении ФСБ.

В центре социально-психологической реабилитации на Херсонщине живут дети-сироты или оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. Его директор Владимир Сагайдак рассказывает, что самое страшное было под оккупацией — это страх, что детей могут забрать и вывезти в Россию. “Я понял, когда придут россияне будет проблема. Потому что 52 ребенка в такое заведение - это хорошая картинка для России, для пропагандистов. Мы посовещались с коллективом и начали хоронить детей”, – рассказывает Владимир.

Через некоторое время сюда пришли агенты ФСБ с русскими солдатами, чтобы забрать детей. “Раскуроченные ПК, которые были. Они вытащили все, что им нужно, потому что думали, что здесь есть какая-то секретная информация. Они говорили, что работаем по американским методикам”, – добавляет мужчина.

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Детей спрятала община – всех разобрали в семье. Оксана Коваль работает в этом центре, к себе домой взяла троих детей: девяти, восьми и трех лет. Людям, интересовавшимся у нее, откуда они, говорила, что это племянники. На всякий случай, чтобы кто-нибудь не донес на нее оккупантам. “Два брата и сестра мы забрали домой. Они жили у нас два месяца. Май-июнь месяц полностью. Мы смотрели за ними. Это было как наша семья. Эти дети сейчас в приемной семье, но говорить, где они, я не могу”, — говорит Оксана.

Люди помогали продуктами. “Те, которые понимали, что у нас дети, которых мы прячем – пытались нам даже помогать. Помогали молоком, давали бесплатно, кто картошку приносил, кто брали с нашими детьми играли. Труднее всего – это переживали, чтобы действительно, как говорили уже, чтобы не пришли. Чтобы просто не пришли в дом”, – рассказывает женщина.

Пока люди прятали детей, в центре социально-психологической реабилитации оставалось 15 сирот из Николаева, которых в июле привезли с линии фронта. "Они там жили в подвале, ели то, что приготовили на костре. И эти 15 детей я не смог скрыть. Они были на контроле россиян”, – рассказывает директор центра.

В другом интернате в Херсоне забирали младших детей. Наталья, живущая с ним по соседству, рассказывает, что видела, как российские военные забирали детей трех, четырех и пяти лет. "Конечно, я переживаю за них, они же маленькие дети. Они просто брошенные дети. Мы не знаем, где они, что с ними случилось и куда их увезли", - говорит женщина.

По данным Министра обороны Украины, Россия депортировала более 13 тысяч украинских детей.

Владимир и община села Херсонской области, спрятав их от оккупантов, спасли от депортации пятидесяти двух детей.

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