«Забрали в ТЦК мужчину, который не видит и не разговаривает»: подробности скандала в Черновцах

В Черновцах общественный деятель Любовь Свириденко выясняет обстоятельства, при которых незрячего и неговорящего мужчину повезли в мобилизационный центр / © ТСН

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В Украине продолжается мобилизация, во время которой на днях в Черновцах, по словам местного общественного деятеля Любови Свириденко, патрульные полицейские отвезли в ТЦК полностью незрячего мужчину, который, кроме того, не может даже разговаривать и передвигаться без посторонней помощи.

По данным Любови Свириденко, мужчина сидел на подоконнике магазина, потому как его мать в это время совершала покупки в этом магазине и, соответственно, оставила сына на улице, чтобы не создавать неудобств в магазине ни ему, ни другим покупателям.

«Этот мужчина, Артем, не разговаривает, он не видит, не пользуется телефоном, у него тяжелая форма заболевания, а они его силой посадили в машину, отвезли в ТЦК. Там выяснилось, что он недееспособен, после чего его вывели на улицу и оставили на лавочке. На жаре. У нас около 40 градусов температура воздуха», — рассказала в комментарии для ТСН.ua Любовь Свириденко.

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И продолжила: «Когда мать этого человека вышла из магазина на улицу, то, соответственно, увидела, что Артема там уже нет. Она перебежала через дорогу, где находилась полиция. С помощью камер были выяснены причины (исчезновения мужчины — ред.)».

Впоследствии, по ее словам, мужчина был найден в Черновцах.

«У него случился срыв. После этого он всю ночь кричал, не спал. Относительно его документов — с ними у него все в порядке. Там четко указано, что он недееспособен», — говорит Любовь Свириденко.

Отдельно в своем другом комментарии, в соцсети, она рассказала, что в свое время Артем, до своей инвалидности, получил тяжелую травму глаз в оккупации.

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Резюмируя, в комментарии для ТСН.ua она отметила: «Завтра я встречаюсь с этими патрульными, с экипажем. Я этого так просто не оставлю. Я написала обращение и в полицию, и в представительство Уполномоченного по защите прав человека в Черновицкой области. Хочу пошагово выяснить, как все происходило. Сегодня я общалась с руководством полиции, которому объяснила, что у этого человека есть инвалидность. Будем пошагово разбираться. Надо проводить обучение для полицейских, которые на улице общаются с людьми с инвалидностью — помогут человеку перейти дорогу или завезут в другое место».

Мобилизация в Черновцах: патрульные говорят, что были вместе с ТЦК

В свою очередь, в патрульной полиции Черновицкой области после огласки эту ситуацию прокомментировали, отметив, что это был общий рейд правоохранителей с представителями ТЦК и СП.

«Во время службы совместно с военнослужащими ТЦК и СП обнаружили гражданина, который по требованию предоставить документы для установления личности не отреагировал и никаких документов не предъявил. Гражданин был приглашен в ООЦМ (областной центр мобилизации — Ред.) для проверки информации о возможном нарушении требований мобилизации. Там была установлена личность, а также, что по результатам прохождения военно-врачебной комиссии гражданин признан непригодным к военной службе. О местонахождении мужчины патрульные сообщили его матери. Руководством управления инициирована служебная проверка действий патрульных», — сообщила прессслужба патрульной полиции Черновицкой области.

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