"Забрасываем за шиворот им": несмотря на нашествие врага, украинские военные давят их на Харьковщине

Украинские артиллеристы-реактивщики из 92-й механизированной бригады работают на границе Харьковщины с Луганщиной почти круглосуточно, говорится в ТСН.

“На вражеской стороне техника перемещается, прячут ее. В последнее время больше работы стало, видимо, им резервы подходят. Наступают постоянно на нас, приходится постоянно днем и ночью работать! Регулярно”, – говорят бойцы.

Весомая часть работы бойцов — устраивать стаи врагов, что движется, ад, на украинской земле. "Мы в основном работаем по колоннам их техники, когда они начинают прорыв. Что арта работает, что пехота", – рассказывают военные.

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Вторая, находящаяся задача реактивников 92-й механизированной, - поддерживать огневой мощью своих собратьев-пехотинцев, идущих вперед. “Когда у нас есть контрнаступление, то, конечно, мы прикрываем их в наступлении. Забрасываем дальше, как говорится, за шиворот им”, — добавляют ребята.

В зависимости от конкретной задачи и дальность стрельбы - сильно отличается. Наводчик боевой машины утверждает, что предугадать, куда придется отгружать 122-миллиметровые реактивные ракеты, сейчас просто нереально. Чем ближе расстояние, на которое летит украинский "Град", тем больше вероятность, что враги попытаются накрыть огневую позицию наших реактивников. Чтобы вычислить и подстрелить расчет украинского "Града", россияне не жалеют ни усилий, ни боеприпасов. Разная артиллерия по нам летела — и пушки, и САУшки, и артиллерия тоже реактивная летела. По нам многое летало”, — рассказывают бойцы.

"После каждого залпа или отстрела, сразу идем, или меняем место. Бывает, что и не складываемся, сразу едем, пакет, ничего не сворачиваем, потому что можно не успеть", — объясняет водитель реактивной установки Василий.

В последнее время, говорят наши военные, при работе артиллерийских расчетов приходится еще и внимательно наблюдать за небом. Фронтовая вражеская авиация к позициям наших реактивников, утверждает военный Дмитрий, не дотягивается, потому что пересекать линию фронта не решаются. В небе появилась другая угроза. "В армии захватчиков появилось очень много ударных дронов "Ланцет". Они несут угрозу для нашей артиллерии очень большую. Нас ставят для охраны”, – убеждает он.

Расчет зенитной установки пытается устранить любую опасность в небе. “За воскресенье-полтора они больше пытаются какие-то контрнаступательные действия. Но мы их удерживаем, а некоторые населенные пункты мы даже отбили. По-тихоньку освобождаем нашу землю”, — убеждают бойцы.

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