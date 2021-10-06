Забросал камнями машины и ударил ножом копа: в Одессе штурмом взяли дебошира

Против него начали уголовное производство по двум статьям.

В Одессе задержали 22-летнего молодого человека, который под воздействием наркотических веществ устроил потасовку во дворе управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 6 октября.

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Сначала повредил камнями четыре автомобиля сотрудников полиции, а когда один из мужчин попытался помешать ему — ранил его ножом в руку. После чего забаррикадировался в съемной квартире и угрожал стражам порядка.

На место прибыли спецназовцы и начали штурм с использованием травматического оружия. Подозреваемого задержали и передали медикам. Против него начали уголовное производство по двум статьям — хулиганство и угроза или насилие к работнику правоохранительных органов.

"Полицейские попытались зайти внутрь помещения и тогда подозреваемый бросился на одного из спецназовцев и ударил ножом в грудь. Благодаря защитному снаряжению полицейский не пострадал. Для прекращения противоправных действий полицейскими было применено устройство травматического действия. Злоумышленник получил ранение в грудь", — сказала Любовь Гордиевская, начальник отдела коммуникации ГУНП в Одесской области.

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