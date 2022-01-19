Забросала яблоками и избила: во Львовской области на глазах у ребенка подрались две соседки

Забросала яблоками и избила: во Львовской области на глазах у ребенка подрались две соседки

Подозреваемая на суде вину не признала.

В г. Сокаль Львовской области подрались две соседки. Одна из женщин пригрозила другой обратиться в Службу по делам детей, поэтому соседка ее избила.

Об этом идет речь в приговоре Сокальского районного суда Львовской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, в сентябре 2020 между женщинами произошел конфликт. Соседка ударила потерпевшую кулаком и разбила ей очки.

Подозреваемая на суде вину не признала. Она рассказала, что конфликт произошел из-за того, что потерпевшая пригрозила ей обратиться в Службу по делам детей. Тогда женщины якобы бросались яблоками и ругались, а дочь потерпевшей замахнулась на нее палкой. Она убеждала, что не била потерпевшую, поскольку на руках держала ребенка.

Потерпевшая объяснила, что ее соседка на нее напала: она забросала ее яблоками и ударила кулаком в щеку, из-за чего у нее разбились очки. Слова потерпевшей подтвердили свидетели и заключение экспертизы.

Суд признал подозреваемую виновной по ч.1 ст.125 УК Украины. Она должна уплатить 850 грн штрафа и 908 грн судебного сбора. Также осужденная должна уплатить потерпевшей 2920 грн морального и материального ущерба.

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