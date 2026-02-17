"Заброшенные" дороги и гололедица: в Киеве хотят наказать коммунальщиков из-за плохой уборки

В Киеве будут судить коммунальщиков за неубранные дороги

В Киеве 9 должностных лиц коммунальных предприятий получили подозрения из-за ненадлежащей чистки дорог и тротуаров от снега и льда. Служебная халатность руководителей дорожно-эксплуатационных предприятий привела к травматизму среди горожан.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Травматическая статистика: сотни детей и госпитализации

Эта зима оказалась крайне тяжелой для киевлян. Из-за гололеда, который вовремя не обработали реагентами, тысячи людей оказались в больницах.

По данным прокуратуры:

Более 6 000 граждан обратились к медикам с травмами различной степени тяжести.

Более 300 пострадавших — дети.

Более 1 000 человек пришлось госпитализировать для проведения операций и длительного лечения.

Служебная халатность и подозрения

Следствие установило, что причиной массовых травм стала ненадлежащая обработка тротуаров и дорог средствами против гололеда. Руководители дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ) не обеспечили своевременное реагирование на погодные условия.

Как следствие, девяти должностным лицам коммунальных предприятий официально сообщено о подозрениях в служебной халатности. Сейчас продолжается расследование, которое должно установить степень ответственности каждого из фигурантов.

Правоохранители отмечают, что обязанность коммунальных служб — обеспечивать безопасное передвижение по городу, а игнорирование этих норм влечет за собой прямую уголовную ответственность.

