"Заброшенные" дороги и гололедица: в Киеве хотят наказать коммунальщиков из-за плохой уборки
Столичная прокуратура сообщила о подозрении руководителям ДЭУ. Из-за служебной халатности и гололеда травмировались более 6 тысяч киевлян.
В Киеве 9 должностных лиц коммунальных предприятий получили подозрения из-за ненадлежащей чистки дорог и тротуаров от снега и льда. Служебная халатность руководителей дорожно-эксплуатационных предприятий привела к травматизму среди горожан.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Травматическая статистика: сотни детей и госпитализации
Эта зима оказалась крайне тяжелой для киевлян. Из-за гололеда, который вовремя не обработали реагентами, тысячи людей оказались в больницах.
По данным прокуратуры:
Более 6 000 граждан обратились к медикам с травмами различной степени тяжести.
Более 300 пострадавших — дети.
Более 1 000 человек пришлось госпитализировать для проведения операций и длительного лечения.
Служебная халатность и подозрения
Следствие установило, что причиной массовых травм стала ненадлежащая обработка тротуаров и дорог средствами против гололеда. Руководители дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ) не обеспечили своевременное реагирование на погодные условия.
Как следствие, девяти должностным лицам коммунальных предприятий официально сообщено о подозрениях в служебной халатности. Сейчас продолжается расследование, которое должно установить степень ответственности каждого из фигурантов.
Правоохранители отмечают, что обязанность коммунальных служб — обеспечивать безопасное передвижение по городу, а игнорирование этих норм влечет за собой прямую уголовную ответственность.
