Забрызгал пассажирку с 6-летним ребенком газовым баллончиком: в Киеве Bolt заблокировал аккаунт водителя

В службе такси отметили, что в случае получения повреждений пассажир может обратиться в компанию Bolt за страховым возмещением.

В Киеве служба такси Bolt заблокировала аккаунт водителя, который забрызгал пассажирку с 6-летним ребенком газовым баллончиком.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал руководитель направления заказ поездок компании Bolt в Украине Сергей Павлик.

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"Мы сразу заблокировали аккаунт водителя и отключили его от платформы Bolt. Сейчас мы выясняем все детали инцидента. Мы готовы сотрудничать с полицией и предоставить всю необходимую информацию", — отметил он.

Павлик добавил, что все поездки Bolt застрахованы. Поэтому в случае получения повреждений пассажир может обратиться в компанию Bolt за страховым возмещением.

"Призываем пользователей сразу сообщать в службу поддержки Bolt о любых проблемах, возникающих в пути", — отметили в службе такси.

"Мы просим максимально подробно указывать обстоятельства происшествия. Так, например, сообщение с развернутым описанием ситуации грубого обращения с пассажиром является поводом для немедленного блокирования аккаунта водителя", — подытожил Сергей Павлик.

Напомним, в Киеве таксист забрызгал пассажирку с 6-летним ребенком газовым баллончиком после того, как она отказалась с ним ехать. Клиентка такси с ребенком не предупредила водителя о необходимости в салоне автокресла. Это, по словам женщины, разозлило таксиста, сначала он начал грубо ругаться, а затем применил баллончик.

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