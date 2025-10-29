Забудьте о ванной: эксперт объяснил, где в квартире многоэтажки самый высокий шанс выжить

Где в многоэтажки лучше всего пережидать воздушную тревогу

Во время последней атаки дронов на Киев (26 октября) погибли три человека, которые не успели спуститься к укрытию и находились в ванной комнате жилого дома на Троещине.

Поскольку Россия не исключает повторения таких террористических нападений на город, мы расспросили эксперта по безопасности, где лучше находиться в квартире многоэтажки, если тревогу объявили слишком поздно и люди не успели добраться до укрытия.

«Правило двух стен» и смертельный обвал

По словам Игоря Молодана, эксперта по безопасности и руководителя Центра корпоративной безопасности «Автоном Клуб», «правило двух стен» остается эффективным во время воздушных ударов. Однако, как показал случай на Троещине, оно не является абсолютной гарантией спасения.

«Пребование во время атаки в ванной комнате — это один из вариантов укрытия, когда работает „правило двух стен“. Но две стены могут и не спасти, когда в доме после атаки вражеского дрона происходит сплошной обвал перекрытия, как в случае с Троещиной. Люди пережидали тревогу в ванной, когда произошел обвал. К сожалению, в таких случаях уже ничего не спасет — ни три, ни четыре стены», — объясняет Игорь Молодан.

Где прятаться в многоэтажке, если не успел в укрытие?

Эксперт отмечает: если рядом нет надежного подвального или полуподвального помещения, или к нему далеко идти, а вражеские дроны уже слышно над микрорайоном, следует оставаться в квартире, в таком случае и ванна будет надежным укрытием.

«Пережидать тревогу нужно за двумя стенами. Это может быть помещение, где нет окон: коридор, ванная, туалетная, кладовка. Если это многоэтажный дом, то лучше всего тревогу пережидать на лестничной площадке или у шахты лифта — это наиболее прочная конструкция в доме, конечно, если он не монолитный. Большинство у нас, кстати, панельные. Люди могут переждать тревогу на первом этаже дома, а если будет возможность, могут перейти в подвальное или полуподвальное помещение, если оно находится в доме. Здесь уже зависит от того, куда успевает человек добраться после оглашения тревоги», — объясняет эксперт.

Почему ванная комната остается безопасной?

Игорь Молодан отмечает, что ванная комната является одним из безопасных мест, поскольку она защищает от сопутствующих обломков.

«За “правилом двух стен” мы прячемся, чтобы не получить повреждений от сопутствующих обломков при взрыве. А сопутствующие обломки образуются от стекла на окнах. Именно они самая большая опасность для людей, конечно, после обломков от БПЛА. А сейчас враг начиняет их кассетными зарядами со шрапнелью. Как это уже случалось не раз при воздушных атаках в прифронтовых городах», — рассказывает эксперт.

Стена ванны способна спасти человека от обломков. А разбитое зеркало или плитка, по словам Молодана, не представляют существенной угрозы, потому что можно чем-то прикрыться или сесть подальше от зеркала.

Как обезопасить квартиру: пожаротушение и опасные предметы

Эксперт также рекомендует убрать из квартиры предметы, которые могут стать сопутствующими обломками или создать дополнительную опасность:

Обломки : «Там, где находятся люди, не должно быть керамических ваз у окон, или ножей и вилок, их лучше уложить в ящик. Такие вещи могут стать сопутствующими обломками».

Взрыво- и огнеопасные предметы: «Прежде всего не нужно тянуть в дом взрывоопасные предметы — гранаты, снаряды, патроны. А также легковоспламеняющиеся жидкости».

Относительно пожаротушения Молодан советует держать в квартире работающий огнетушитель (контролируя его срок годности), а также длинный шланг для быстрого присоединения к трубе, чтобы погасить пламя водой. Или хотя бы держать в квартире ведро, чтобы быстро набрать воды.

Новые угрозы и опасность после тревоги

Эксперт отмечает, что лучший вариант во время воздушной тревоги — быть в укрытии, а если во время атаки в квартире, то не подходить к окнам.

«Прилетают пули даже от ПВО. Было много случаев, когда они попадали в автомобили и в окна квартир. А в Старых Петровцах под Киевом был случай, когда пуля влетела мужчине в спину, когда он шел во время воздушной тревоги по улице, а это боеприпас длиной в 5 сантиметров, весом в 50 граммов. Также стоит смотреть под ноги, особенно после воздушной тревоги, потому что „Шахеды“ могут сбрасывать мины „лепестки“ и противотранспортные мины. Такие случаи были отмечены в Сумской, Черниговской и Хмельницкой областях. „Шахеды“ летают повсюду и могут избирательно делать такие сбросы», — отмечает эксперт.

Российские FPV-мины «ждуны»

Кроме того, Игорь Молодан предупредил о появлении новых, крайне опасных боеприпасов, действующих по принципу FPV-мин.

«Россияне используют материнский беспилотник, несущий на себе два дрона, которые можно назвать FPV-минами. Они садятся где приказывает противник и находятся в режиме ожидания, а когда приходит сигнал о какой-то появляющейся цели — сразу атакуют, взлетая в 5-10 метрах от цели. Такие, бьют по всему и по военным, и по гражданским. Это очень опасно. Пока в этом противодействия нет, единственное, что в автомобиле можно поставить радар и хотя бы через несколько секунд среагировать на атаку», — заключает эксперт по безопасности.

