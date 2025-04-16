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"Забытая Богом Вышетарасовка": как жители села на Днепропетровщине выживают во время "сафари" россиян
Российские оккупанты дронами терроризируют жителей села на Днепропетровщине. Люди рассказали, как выживают.
Село Выщетарасовка на Днепропетровщине живет почти без связи, воды, транспортного сообщения, аптек и под ежедневными обстрелами.
До оккупированного Энергодара оттуда всего десяток километров. Поэтому враг как в тире охотится на местных. Дроны круглосуточно летают над домами и огородами. А особый вид развлечений оккупантов — целиться по автомобилям.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анастасии Неверной.
В центре Вышетарасовки необычно людно. Это в село привезли гуманитарную помощь — свежеиспеченный хлеб. Но именно такие очереди за гуманитаркой и отслеживает враг. Цинично целится по нуждающимся. Поэтому местные хорошо усвоили правило — скапливаться нельзя. За хлебом стараются ходить по одному: если пошел, брать себе и соседям.
В Выщетарасовку довозят только хлеб, слишком здесь шумно. За остальными продуктами и средствами гигиены людям надо ехать в соседние общины.
«Большой грузовик, просто не может заехать и завезти сюда продуктовые наборы. Людям приходится самостоятельно добираться до соседних сел, чтобы забрать свою гуманитарную помощь», — говорит староста Выщетарасовки Александр Сивак.
А выбраться из села — еще то испытание. Единственная социальная маршрутка, которая когда-то была, не ходит. Частные перевозчики тоже не решаются.
«Была у нас социальная маршрутка, на случае из-за позиции американского президента финансирование сократилось, пока благотворитель, который ее предоставлял ищет средства на восстановление маршрута. У нас здесь ездила маршрутка платная, но попала под дрон, и конечно больше не хочет», — отмечает Александр Сивак.
Но наиболее болезненное — закрытие здешней аптеки. Ближайшая в тридцати километрах.
«Забытая Богом Выщетарасовка: работы нет, денег нет, ни маршрутки, ни аптеки, ничего, нигде — абсолютно. Я еду на скутере в Томаковку, беру полно: люди пишут мне писульки, чтобы я набрала лекарств», — говорит жительница села Галина Мачулка.
Отсюда можно увидеть оккупированную Запорожскую АЭС в Энергодаре. Но несмотря на близость россиян — село пытается жить и вести хозяйство.
Пани Вера в свои 83 научилась быстро передвигаться по огороду. По-другому здесь не получается: дроны прилетают неожиданно. Женщина жалуется, из-за них никак не доведет до ума клубнику. Ведь погреб, где можно переждать налет, на другой стороне участка.
Недавно вражеский дрон влетел прямо в ее дом.
Усадьбу Татьяны разбил артиллерийский снаряд. Снесло стену, крышу, выбило все окна. Ремонтировать нет ни сил, ни средств. Подлатать дом помогли.
Каждый второй дом в Выщетарасовке — разбитый. Половина населения выехала. Но те кто остался — внимательно прислушиваясь к звукам в небе, упорно прихорашивают село к Пасхе.
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