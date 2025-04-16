"Забытая Богом Вышетарасовка": как жители села на Днепропетровщине выживают во время "сафари" россиян

Вышетарасовка / © ТСН

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Село Выщетарасовка на Днепропетровщине живет почти без связи, воды, транспортного сообщения, аптек и под ежедневными обстрелами.

До оккупированного Энергодара оттуда всего десяток километров. Поэтому враг как в тире охотится на местных. Дроны круглосуточно летают над домами и огородами. А особый вид развлечений оккупантов — целиться по автомобилям.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

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В центре Вышетарасовки необычно людно. Это в село привезли гуманитарную помощь — свежеиспеченный хлеб. Но именно такие очереди за гуманитаркой и отслеживает враг. Цинично целится по нуждающимся. Поэтому местные хорошо усвоили правило — скапливаться нельзя. За хлебом стараются ходить по одному: если пошел, брать себе и соседям.

Люди в очереди за хлебом / © ТСН

В Выщетарасовку довозят только хлеб, слишком здесь шумно. За остальными продуктами и средствами гигиены людям надо ехать в соседние общины.

«Большой грузовик, просто не может заехать и завезти сюда продуктовые наборы. Людям приходится самостоятельно добираться до соседних сел, чтобы забрать свою гуманитарную помощь», — говорит староста Выщетарасовки Александр Сивак.

А выбраться из села — еще то испытание. Единственная социальная маршрутка, которая когда-то была, не ходит. Частные перевозчики тоже не решаются.

Дата публикации 09:35, 16.04.25 Количество просмотров 17 ТСН новости 8:00 16 апреля. Громкая ночь в Одессе! Горячий фронт!

«Была у нас социальная маршрутка, на случае из-за позиции американского президента финансирование сократилось, пока благотворитель, который ее предоставлял ищет средства на восстановление маршрута. У нас здесь ездила маршрутка платная, но попала под дрон, и конечно больше не хочет», — отмечает Александр Сивак.

Но наиболее болезненное — закрытие здешней аптеки. Ближайшая в тридцати километрах.

«Забытая Богом Выщетарасовка: работы нет, денег нет, ни маршрутки, ни аптеки, ничего, нигде — абсолютно. Я еду на скутере в Томаковку, беру полно: люди пишут мне писульки, чтобы я набрала лекарств», — говорит жительница села Галина Мачулка.

Аптека в деревне не работает / © ТСН

Отсюда можно увидеть оккупированную Запорожскую АЭС в Энергодаре. Но несмотря на близость россиян — село пытается жить и вести хозяйство.

Пани Вера в свои 83 научилась быстро передвигаться по огороду. По-другому здесь не получается: дроны прилетают неожиданно. Женщина жалуется, из-за них никак не доведет до ума клубнику. Ведь погреб, где можно переждать налет, на другой стороне участка.

Недавно вражеский дрон влетел прямо в ее дом.

Усадьбу Татьяны разбил артиллерийский снаряд. Снесло стену, крышу, выбило все окна. Ремонтировать нет ни сил, ни средств. Подлатать дом помогли.

Каждый второй дом в Выщетарасовке — разбитый. Половина населения выехала. Но те кто остался — внимательно прислушиваясь к звукам в небе, упорно прихорашивают село к Пасхе.

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