Забытая зажигалка на крыше спровоцировала пожар в гостинице Одессы

Ни гостей, ни персонал не пришлось эвакуировать, или отселять.

Пожар в одесской «Аркадии» — в середине дня вспыхнул отель на побережье. Столб черного дыма было видно со всех городских пляжей. Пламя быстро потушили, обошлось без пострадавших.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Столб дыма увидели отдыхающие на всем побережье. Но прерывать отдыха, даже те отдыхающие, которые были в непосредственной близости, не стали. На пляже никакой паники. Люди продолжали спокойно загорать и купаться. А еще — снимать кадры пожара.

«Все было хорошо, дышать было хорошо», — говорит отдыхающий.

«Некоторые из того пляжа перешли сюда с маленькими детьми, с колясками. Стекло начало падать... Сначала горело, потом стекло лопались, падало. Затем белый дым. Никто не ушел, так как не пахло. Черный дым ветер разносил в другую сторону», — говорит отдыхающая из Киева Татьяна.

Пожар потушили быстро сами работники пляжного комплекса. Когда приехала машина пожарных, пламя уже сбили. Спасатели только убедились, что их помощь уже не нужна. Причиной пожара стала газовая зажигалка. Ее кто-то забыл или потерял на крыше на техническом помещении отеля.

Новости Украины: в Одессе вспыхнул отель, пострадавших нет

«Там покрытия — гидроизоляционная мембрана, она начала плавиться и появился тот самый черный дым, который напугал всех вокруг. Где-то на седьмого минуте, увидев это незначительный очаг был ликвидирован. Ущерба нет», — говорит владелец отеля Александр Маленцев.

В отеле говорят, ни одно из помещений, где находятся гости или персонал, огонь не тронул. Людей не эвакуировали, потому что для них не было опасности. Отселять отдыхающих тоже не собираются. Владелец отеля говорит, после многочисленных прошлогодних пожаров на одесском побережье провели учения всех работников и закупились огнетушителями. Поэтому с возгоранием справились за десять минут.

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