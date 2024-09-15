"Забывай эту историю, сейчас будем делать по-другому": военный, переживший плен, рассказал, как работает пропаганда РФ

Военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Голубков на позывной "Малый" попал в плен в 20-летнем возрасте и смог пережить 28 месяцев издевательств.

В эксклюзивном интервью TSN.ua он рассказал о том, как работает российская пропаганда.

По словам военного, россияне заставляли его сниматься в пропагандистских видео.

“Я вошел в комнату, смотрю, стоит камера на столе. Понимаю, что сейчас что-нибудь будут снимать. И стоит такой МГБ-шник здоровый в балаклаве. Говорит: ты понимаешь, что сейчас делать будешь? Я говорю, что примерно догадываюсь. Он сказал, что видит, я сообразительный парень, и мне не нужно объяснять иначе. Выбора нет, все равно меня заставят", – говорит Виталий Голубков.

Тогда вошел журналист и сказал рассказать историю, как он попал в плен.

“Я ему рассказал, а он говорит: забывай эту историю, сейчас будем делать по-другому. Он начинает переделывать ее, на листе писать вопросы и ответы”, — рассказал военный.

По его словам, пропагандист сказал рассказывать на камеру, что его ранили украинские военные, азовцы, а россияне приехали на БТРе и "спасли".

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