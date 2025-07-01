Зачем армия РФ бьет по большим городам: Жданов объяснил, чего добивается Путин

Олег Жданов / © ТСН

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Жара придет в Украину уже на следующей неделе, прогнозируют синоптики. Однако это существенно не повлияет на интенсивность российских обстрелов украинских городов, в частности? энергетических объектов.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

«Сейчас жары нет, но две недели назад блэкаут в Херсонской области россияне устроили. Последний удар в Николаеве, там баллистика повредила энергетический объект, перебои со светом. А что жара? Нет ее. РФ главной целью ставит террор гражданского населения. Путин делает ставку на террор», — считает Олег Жданов.

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По его словам, глава Кремля хочет заставить Украину подписать капитуляцию и не хочет временного прекращения огня.

«РФ интересует только долгосрочная договоренность с Украиной о прекращении огня. Это мы должны взять главное обязательство на себя, что никогда не будем возвращать территории, которые сегодня захватила РФ. Как Путин сказал, где нога стала, это наше. Он еще дополнительно требует, чтобы мы освободили те территории, которые он приписал РФ. Признали их российскими и обязались никогда их не отвоевывать. Поэтому его главная задача — не столько поражение, сколько жертвы среди гражданского населения и создание невозможных условий для проживания. Все удары идут либо по жилой застройке, частной или многоквартирной, либо по энергетическим объектам, которые влияют на качество или вообще на возможность проживания гражданского населения», — говорит Олег Жданов.

Ранее мы писали, что синоптики прогнозируют переменную погоду и предупреждают об аномальной жаре в июле.