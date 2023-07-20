Зачем Киев строит укрытие на Закарпатье: все детали нового скандала с госзакупками

В Киеве новый скандал с обустройством укрытий. В этот раз в центре внимания чиновники Шевченковской РГА. Они решили, что все бомбоубежища района уже привели в порядок, и принялись строить укрытие на Закарпатье в селе Осий в детском лагере "Зачарована Долина".

Об чудо-тендере сайту ТСН.ua рассказал Леонид Емец, депутат Киевсовета.

Согласно данным Prozorro, за средства киевлян будет построено укрытие на 140 человек в селе Осий Хустского района Закарпатья — детский лагерь "Зачарована Долина". Проектная стоимость строительства 14 миллионов гривен, именно такая стоимость отражена в проектных расчетах, договор на проектирование за 360 тысяч гривен уже подписан.

Укрытие в горах, бильярд и люксовый автобус

"Коммунальное предприятие Шевченковского района строит укрытие, но в 800 километрах от Киева и за 14 миллионов, там, где ни разу не падали вражеские ракеты и дроны из-за сложного горного рельефа. Чтобы вы понимали, на эти деньги можно 14 укрытий в Киеве отремонтировать с нуля", — рассказывает сайту ТСН.ua Леонид Емец, глава временной контрольной комиссии Киевсовета по проверке использования бюджетных средств для обустройства укрытий и проверки делегированных полномочий РГА в Киеве.

Детский лагерь "Зачарована Долина" / фото социальные сети

Он добавляет, что за 900 тысяч гривен можно сделать идеальный ремонт бомбоубежища площадью 100 метров.

"Место, где строят укрытие – это база отдыха Шевченковского района. Там стоят такие домики треугольной формы, которые по стоимости тянут на 2 тысячи долларов. Есть место для игры в бильярд. В мае этого года, чиновники решили еще прикупить туда люксовый микроавтобус Hyundai Staria за почти 2 миллиона бюджетных гривен в топовой комплектации Business+ с кучей классных фишек — кожаный салон, звук Bose и красивая подсветка салона", — добавляет Леонид Емец.

А где прятаться жителям района?

Глава временной комиссии Киевсовета отмечает, что пока чиновники Шевченковской РГА строят бомбоубежище в горах, жителям этого района просто негде прятаться от вражеских ракет.

"Все объяснения от РГА сводится, как и в истории с барабанами — чиновники заботятся о детях. Ну, значит, дети Шевченковского района смогут достаточно на Закарпатье поиграть в бильярд и прокатиться в люксовом автобусе. Между тем жители района, думают, где им прятаться от вражеских воздушных ударов. Недавно мы с комиссией посетили укрытие на улице Сечевых стрельцов, где было сбивание вражеского дрона — там падали его обломки. В ближайшем квартале на домов 10-15 — укрытия просто нет. Есть только бомбоубежище в помещении бывшего гей-клуба, но его почему-то исключили из списка укрытий, потому что нет средств на ремонт. Но извините, это помещение можно отремонтировать для защиты людей. Скорее всего, на это сооружение у чиновников Шевченковской РГА какие-то другие планы. Ведь лучше строить укрытие за сумасшедшие деньги 800 километров от Киева, и вроде бы для детей», – рассказывает нам Леонид Емец.

Он добавляет, что ранее в детском лагере "Зачарована Долина" уже сделали ремонт на 7,3 млн грн. И делали его по-богатому с душевыми кабинами за 32 тысячи, кондиционерами по 160 тысяч и дверями за 22 тысячи гривен.

В прошлом году на ремонт лагеря потратили более 7 млн. грн.

Что говорят в Шевченковской РГА?

В Шевченковской РГА заявляют, что информация, обнародованная депутатом Киевсовета, — манипулятивная.

"Информация, озвученная депутатом Киевсовета — не соответствует действительности. Господин Емец на Prozorro нашел договор на проектирование этого укрытия. Увидел там действительно большую сумму в 14 миллионов гривен и не понимая, что она означает, озвучил в социальной сети. Эта сумма просчитана согласно с постановления Кабинета министров на то количество детей, которое должно укрываться в укрытии, оно указано только для определения стоимости проекта, из этой суммы в 14 миллионов вычислили, что разработка проекта будет стоить примерно 350 тысяч гривен. То есть строить укрытие за 14 миллионов гривен никто не собирался. И это абсолютная манипуляция", — рассказывает сайту ТСН.ua Александр Поповцев, временно исполняющий обязанности председателя Шевченковской РГА.

Также он объяснил, почему укрытие строится на Закарпатье.

"Лагерь "Зачарована Долина" находится в сфере управления Шевченковской РГА с 1999 года. После наводнения в Закарпатье в 1996 году наш район активно помогал Мукачевской общине в ликвидации последствий непогоды. В благодарность местные власти выделили нам более 4 гектаров земли, на которой Шевченковская РГА построила детский лагерь. Он там работает с 1999 года и принадлежит территориальной общине Киева, финансируется из бюджета столицы, город финансирует отдых детей. Просто территориально он находится в Закарпатье", — объясняет Александр Поповцев.

Он добавляет, что в условиях войны, каждый детский сад, учебное заведение или детский лагерь может функционировать при наличии в нем укрытия.

"В лагере "Зачарована Долина" было обустроено временное укрытие под бассейном. Но надлежащих условий для пребывания там детей нет. Поэтому на этот год мы запланировали потратить 2 миллиона гривен на строительство укрытия, в эту сумму входит и разработка проекта. Выделение этих средств было инициировано секретарем Киевсовета Владимиром Бондаренко. По состоянию на сегодняшний день мы не заплатили 350 тысяч гривен за проект, потому что он еще не прошел экспертизу. То есть не потратили ни одной копейки из этих двух миллионов", — рассказывает Поповцев.

Он добавляет, что с марта 2022 лагерь принимал детей. За прошлый год там отдохнули 664 ребенка ( 237 из них – дети льготных категорий). В этом году 797 детей оздоровились в лагере ( 572 – дети разных льготных категорий).

"И это не дети чиновников, как некоторые пишут, а дети сироты, дети военнослужащих, внутренне перемещенные лица, дети с инвалидностью, дети лишены родительской опеки. Никаких бильярдных столов в детском лагере нет. А что касается автобуса, то действительно он был приобретен, поскольку место очень гористое и для передвижения там требовался полноприводный автомобиль. Мы нашли самый дешевый вариант автобуса на 9 мест, просто все полноприводные авто идут в топовой комплектации. Подчеркну, что эта закупка была согласована с КГГА, как и строительство самого укрытия на Закарпатье. Просто некоторые депутаты хайпируют на этой теме, тем самым блокируют работу по обустройству укрытий, как в Киеве так и в Закарпатье. Если мы не успеем их оборудовать до конца года, это будет "заслугой" этих депутатов", — заявляет Александр Поповцев.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о тендерах на миллиарды: сколько в Украине еще будут продолжаться расточительные закупки.

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