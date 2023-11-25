Зачем "Киевгорстрой" хочет получить более 2 миллиардов гривен: чем закончился аудит крупнейшего застройщика Киева

После ряда громких скандалов связанных с крупнейшим застройщиком столицы — ЧАО "ХК "Киевгорстрой", столичные власти, еще летом этого года начали масштабную проверку деятельности застройщика. Напомним, что 80% акций компании принадлежит общине Киева. К проверке взялась временная контрольная комиссия Киевсовета (ВКК), а также привлечены международные аудиторские компании.

Сайт ТСН.ua выяснял, чем закончилась проверка деятельности холдинговой компании "Киевгорстрой", ведь от этого зависят судьбы тысяч украинцев, ожидающих достройки жилых домов, за строительство которых взялся столичный застройщик.

Кто и почему проверял "Киевгорстрой"?

Отметим, что еще весной этого года в компании подтвердили, что у них недостаточно средств на достройку жилых комплексов. Тогда они планировали просить у Киевсовета 1 миллиард гривен на достройку жилья. А инвесторы опасались, что дома не достроят и останутся без квартир.

Инвесторы боятся потерять недостроенное жилье / Фото: Unsplash

В Департаменте коммунальной собственности КГГА нам рассказали, что специальная проверка финансовой деятельности ЧАО "ХК "Киевгорстрой" охватывает период 2020-2023 годов.

"К этой работе были привлечены дочернее предприятие "Бейкер Тилли Украина Консалтинг", общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "НХД-Аудит", а также аудиторская компания так называемой "Большой четверки" — общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг". Средства на проведение аудита деятельности ЧАО "ХК "Киевгорстрой" из бюджета города Киева не выделялись", — сообщил по запросу ТСН.ua Юрий Береговой, заместитель директора Департамента коммунальной собственности КГГА.

Чиновник добавляет, что выводы проверки доведены до сведения Наблюдательного совета ЧАО "ХК "Киевгорстрой" и членам временной контрольной комиссии Киевсовета по вопросам проверки деятельности холдинговой компании.

Проверка финансовой деятельности ЧАО "ХК "Киевгорстрой" охватывает период 2020-2023 годов / Фото: УНИАН

Городу советуют сотрудничать с застройщиком

Кстати, 17 ноября было проведено очередное заседание временной контрольной комиссии Киевсовета, на котором был утвержден промежуточный отчет с рекомендациями и предложениями.

Судя по всему, депутаты не нашли ничего критического в работе ХК "Киевгорстрой", потому что рекомендуют городским властям продолжать сотрудничество с застройщиком.

"Временная контрольная комиссия Киевсовета рекомендовала КГГА и его структурным подразделениям осуществлять закупку объектов недвижимого имущества, в том числе жилья и объектов социальной инфраструктуры у ЧАО "ХК "Киевгорстрой" в объемах, предусмотренных основными результатами финансового прогнозирования, а также рассмотреть возможность докапитализации компании", – сообщает в своем ответе сайту ТСН.ua Юрий Береговой.

Городу рекомендуют покупать недвижимость в "Киевгорстрое"

Рекомендуют усилить финансовый контроль

Вместе с тем временная контрольная комиссия рекомендовала Наблюдательному совету ЧАО "ХК "Киевгорстрой" в пределах своей компетенции: "усилить контроль за финансово-экономической деятельностью компании с обязательным принятием соответствующих кадровых решений в случае ее нарушения, а также проконтролировать обеспечение надлежащей деятельности подразделения внутреннего финансового контроля и аудита акционерного общества".

Попросят у Кабмина более 2 миллиардов гривен

Известно, что члены ВКК обратились в Департамент с предложением увеличить состав Наблюдательного совета ЧАО "ХК "Киевгорстрой" до пяти человек.

"На заседании ВКК депутаты поддержали предложение от имени Киевсовета обратиться в Кабинет Министров Украины с требованием компенсировать ЧАО "ХК "Киевгорстрой" суммарный запланированный ущерб, связанный с достройкой проектов корпорации "Укрбуд " в сумме 2,28 миллиарда гривен ", — отмечает Юрий Береговой.

Один из недостроенных ЖК от "Киевгорстроя" на левом берегу Киева/фото из открытых источников

Детали проверки пока не озвучивают

В Департаменте коммунальной собственности отмечают, что окончательные выводы о деятельности ХК "Киевгорстрой" появятся позже.

"Окончательные результаты и выводы о деятельности ЧАО "ХК "Киевгорстрой" в скором времени будут опубликованы на едином веб-портале территориальной общины Киева kyivcity.gov.ua". Рекомендуем следить за обновлением информации", - сообщили в Департаменте коммунальной собственности КГГА.

Что говорят в Киевсовете

По словам Леонида Емца, председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции, пока нет окончательного вывода о работе ВКК по проверке холдинговой компании "Киевгорстрой", а есть только промежуточный. Временная контрольная комиссия Киевсовета еще работает над проверкой всей информации.

Люди ждут достройки своего жилья / Фото: pixabay.com

"Есть несколько проблем связанных, как с организацией работы холдинговой компании, так и с обязательствами, которые взяло на себя государство. Речь идет о задолженности более чем в 2 миллиарда гривен, а это большая сумма, которая негативно влияет на возможности ХК "Киевгорстрой" Поэтому готовится соответствующее обращение от Киевсовета к Кабмину, на основании промежуточного заключения ВКК, с требованием выделения этих средств. Ведь за ХК "Киевгорстрой" стоят не только ее работники, но и еще тысячи инвесторов, ожидающих того, что квартиры в которые они вкладывали собственные средства будут достроены и они смогут ими распоряжаться. Поэтому надеемся, что Кабмин погасит задолженность, потому что это очень серьезная проблема для людей", — рассказывает сайту ТСН.ua Леонид Емец.

Он добавляет, что есть определенные сложности в работе ХК "Киевгорстрой". Чтобы увеличить работоспособность холдинговой компании, появилось предложение – увеличить количество членов Наблюдательного совета с 3 до 5 человек.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что строительство жилья в Киеве почти остановлено: "Киевгорстрой" просит миллиард, чтобы завершить недострои.

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